Nova hit-destinacija među liječnicima: Ovdje se može živjeti s jednom plaćom

Prema službenim podatcima Hrvatske liječničke komore, od ulaska u EU Hrvatsku je napustilo nešto više od 550 liječnika, a nova hit-destinacija među njima sada je Danska, piše Glas Slavonije.

Iako su dosad radna mjesta liječnici pronalazili u Austriji, Njemačkoj, Švedskoj i Norveškoj, sada odlaze i u Dansku gdje se traže svi specijalisti, posebno radiolozi i psihijatri, ali i patolozi, kardiolozi, neurolozi i kirurzi.

– Svi liječnici koji su se preselili u bilo koju skandinavsku zemlju iznimno su zadovoljni životom. Zakoni u Skandinaviji propisuju da liječnik u svojoj smjeni može primiti samo deset pacijenata i ima dovoljno vremena da se posveti svakome od njih, pa čak i da popije kavu s pacijentom ako to želi. Smatra se da liječnik obavlja intelektualni posao i ne smije ga se zatrpati pacijentima – kaže Zrinka Stanić, direktorica tvrtke Incor iz Osijeka, koja je angažirana direktno od skandinavskih bolnica kako bi pronašla tražene djelatnike i omogućila proces preseljenja.

– Radni tjedan je 36 sati, a dežurstva za doktore su od 22 do 6 sati, odnosno traju samo osam sati, i to su uglavnom pripravnosti. To znači da je doktor kod kuće i ima službeni mobitel te ga se samo zove u iznimno hitnim situacijama. Takvo dežurstvo dodatno je plaćeno – dodaje ona.

Svoje iskustvo ispričala je specijalistica patologije Dubravka koja nekoliko godina živi u Danskoj.

– Uvjeti rada i oprema su odlični, dostupne su brojne moderne metode i obavljaju se detaljne analize uzoraka prema najvišim svjetskim standardima. Moj je dojam da patolozi u Danskoj imaju važniju ulogu nego u Hrvatskoj, nisu marginalizirani, nego su sastavni dio tima čiji se nalazi jako uvažavaju pri daljnjem planiranju liječenja. Plaća je odlična i može se bez problema živjeti s jednom plaćom, u slučaju da supružnik odluči ne raditi – rekla je ona.