Ovakav doček Nove godine nisu očekivali: 'Kuhala sam mu cijeli dan, a onda me šokirao'

Iako doček Nove godine za većinu ljudi predstavlja nešto pozitivno, nešto čemu se vesele i za što se dugo pripremaju kako bi zaboravili sve loše stvari i okrenuli se budućnosti, postoje oni kojima je novogodišnje slavlje ostavilo duboke traume!

Ovo je popis 4 neugodnih ljudskih iskustava s novogodišnjih proslava, piše metro.

Ana (23)

Svake godine, Ana (23) na novogodišnju večer pripremi obilan obrok dostojan takvog svečanog trenutka kojim obilježava kraj jedne godine i pripremu za nove privatne i poslovne pobjede.

No, prošle godine doživjela je pravi šok koji ju je zauvijek obilježio.

Naime, Ana je cijeli dan spremala obilnu večeru čekajući dečka da se vrati kući s posla.

- Kao i svake godine, spremila sam obilnu i finu novogodišnju večeru. Kad smo mom momak i ja krenuli razgovarati o planovima za sljedeću godinu, on je ušutio. Nakon nekog vremena, ustao je i rekao da više ne želi biti u vezi sa mnom. Otišao je bez objašnjenja, sljedeći dan sam provela u suzama. Nikada nisam saznala zašto me ostavio i uništio mi doček Nove godine, opisala je Ana svoje traumatični iskustvo.

David (26)

David (26) je svoje neugodno iskustvo doživio zbog - alkohola!

Naime, na novogodišnjem partiju do 23 sata već je popio Red bull votki. I kad je odzvonila ponoć, ugrabio je prvu djevojku do sebe i dao joj novogodišnji poljubac. No, ispalo je da je i djevojka pretjerala s alkoholom, pa se njihov poljubac pretvorio u povraćanje po sobi jer je toalet bio zauzet! - Nije to bio novogodišnji poljubac kakvom sam se nadao, rekao je David.

MJ (29)

Još jedno neugodno iskustvo zbog alkohola dolazi od dvadesetdevetogodišnjeg MJ-a.

Naime, on je na novogodišnji parti otišao sa svojom mnogo mlađom sestrom.

- Došao sam na parti s mlađom sestrom i pošto mi je bilo dosadno u mlađem društvu, sjedio sam u kutu i pio.

Ubrzo sam završio u kupaoni povraćajući po podu i osramoćen. Odvezli su me kući već u 22 sata gdje sam Novu godinu dočekao povraćajući u žaleći sam sebe, rekao je MJ.

Emilie (28)

Još jedno neugodno iskustvo dogodilo se, pogađate, zbog alkohola! Emilie (28), prvi put je Novu godinu namjeravala dočekati u baru s cjelonoćnom poslugom pića.

- Prvi put sam otišla u bar u kojem mi je u cijenu ulaznice uračunato ispijanje pića do jutra. No, polakomila sam se i u nekoliko minuta popila 10 tekila! Problem je bio što prije toga nisam ništa jela pa sam Novu godinu dočekala u nesvjestici...