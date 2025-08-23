Književnik opisao incident u centru Zagreba: 'Razjarena se gospođa zaletjela i fizički je napala'

Književnik i publicist Miljenko Jergović na svom je Facebook profilu opisao neugodan incident koji mu se dogodio u Zagrebu. Jergović, koji godinama živi i stvara u Hrvatskoj, autor je brojnih romana, eseja i novinskih kolumni, a njegovi su tekstovi prevođeni na više svjetskih jezika. U statusu je naveo da se sve dogodilo danas oko 13.45 sati dok je sjedio ispred jedne zagrebačke knjižare.

„Maloprije, oko 13 i 45, sjedili smo i pili kavu ispred Frakturine knjižare. Iz pravca Džamije, ili Trga N, Trga Kulina bana, Trga žrtava fašizma, naišao je stariji par: gospodin sa psom i gospođa za njima. Zapiljila se u mene dok sam mirno sjedio za svojim stolićem, kao da sjedim u bilo kojem europskom gradu: i izgovorila: Govno! Kako je nailazila s povijesnoga hrvatskog mjesta, s trga na kojemu je 1941. bilo jedno od strašnijih zagrebačkih mučilišta, na čas sam zbunjeno pomislio da je žena došetala do mene iz te godine. Ana se nije zbunila, nego je otrčala za njom s namjerom da je fotografira. Dok ju je snimala, razjarena se gospođa zaletjela i fizički je napala. Srećom, gospodin sa psom već je bio odmakao. Pokušala joj je oteti iPhone iz ruke, potpuno ravnodušna prema činjenici što nasrće na mlađu i tjelesno jaču osobu. Samouvjerenost nepoznate gospođe u njezinim uličnim nasrtajima posljedica je stanja u hrvatskom društvu, djelovanja Plenkovićeve vlade, postupanja Hrvatske policije. Srećom, u blizini se zatekla slučajna prolaznica, čije se prisutnosti nepristojna i agresivna zagrebačka gospođa uplašila. Oni se obično plaše svjedoka. Plaše se slobodnih ljudi, spremnih da svjedoče. Ni ovaj slučaj nećemo prijaviti policiji. Za nas bio bi to gubitak vremena i dodatno poniženje, s obzirom na sva naša prethodna iskustva s policijom, te s obzirom na posljednja postupanja Hrvatske policije, općenito. Ali vam nudimo na čitanje ovu priču, kao i fotografije nasrtljive gospođe iz Anina mobitela. Dobro promotrite tu figuru, to lice, taj trk.“

Jergović je uz status priložio i fotografije žene koju proziva za nasrtaj, a cijeli njegov zapis izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.