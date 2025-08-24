Naši Portali
ISTRAŽIVANJE U TIJEKU

Novi noćni obračun u Istri: Četvorica Slovenaca ozlijeđena u sukobu u kafiću

Zagreb: Policija na Trgu kralja Tomislava
Antonio Jakus/PIXSELL
VL
Autor
Daniele Sponza/Hina
24.08.2025.
u 13:30

U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo je li još osoba sudjelovalo u sukobu te ujedno utvrdile sve okolnosti događaja, navela je PU istarska

Četvorica slovenskih državljana ozlijeđena su u fizičkom sukobu koji se noćas dogodio u jednom ugostiteljskom objektu na području Umaga, a policija je utvrdila identitet svije osobe koje se dovode u vezu s tim događajem, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava istarska. Umaška policija u nedjelju oko 1.30 sati zaprimila je dojavu Hitne medicinske pomoći o ozlijeđenom muškarcu u ugostiteljskom objektu na području Umaga. Utvrđeno je kako je riječ o 32-godišnjem slovenskom državljaninu koji je lakše ozlijeđen u sukobu, dok su još trojica slovenskih državljana zadobila ozljede, ali su odbili liječničku pomoć. 

"Policijski službenici utvrdili su identitet dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem, odnosno s ozljeđivanjem slovenskih državljana. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo je li još osoba sudjelovalo u sukobu te ujedno utvrdile sve okolnosti događaja", navela je PU istarska. Nakon utvrđivanja svih okolnosti protupravnih ponašanja, policija će protiv počinitelja poduzeti odgovarajuće mjere, dodaje se.
DI
division
14:24 24.08.2025.

čudno je da svakih par dana izbije neki sukob povezan sa Slovencima...inače kao gosti su uglavnom OK, ali vjerojatno mladi popiju pa počnu raditi sra..a

GN
gnoj
14:27 24.08.2025.

Bahati Slovenci !

DS
desničari se boje žena
13:36 24.08.2025.

Jesu li počinitelji zaštitari??? Bokte ovo neka epidemija, svaki tjedan slučaj jedan...

