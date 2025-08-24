Novi noćni obračun u Istri: Četvorica Slovenaca ozlijeđena u sukobu u kafiću

Četvorica slovenskih državljana ozlijeđena su u fizičkom sukobu koji se noćas dogodio u jednom ugostiteljskom objektu na području Umaga, a policija je utvrdila identitet svije osobe koje se dovode u vezu s tim događajem, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava istarska. Umaška policija u nedjelju oko 1.30 sati zaprimila je dojavu Hitne medicinske pomoći o ozlijeđenom muškarcu u ugostiteljskom objektu na području Umaga. Utvrđeno je kako je riječ o 32-godišnjem slovenskom državljaninu koji je lakše ozlijeđen u sukobu, dok su još trojica slovenskih državljana zadobila ozljede, ali su odbili liječničku pomoć.
"Policijski službenici utvrdili su identitet dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem, odnosno s ozljeđivanjem slovenskih državljana. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo je li još osoba sudjelovalo u sukobu te ujedno utvrdile sve okolnosti događaja", navela je PU istarska. Nakon utvrđivanja svih okolnosti protupravnih ponašanja, policija će protiv počinitelja poduzeti odgovarajuće mjere, dodaje se.
čudno je da svakih par dana izbije neki sukob povezan sa Slovencima...inače kao gosti su uglavnom OK, ali vjerojatno mladi popiju pa počnu raditi sra..a