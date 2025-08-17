Naši Portali
PALO JE STABLO

Detalji tragedije u Istri: Dijete (3) su oživljavali sat vremena, djelatnike hitne shrvale su emocije

Na Jadranskoj magistrali kod Omiša srušilo se stablo
17.08.2025.
u 15:16

Nakon što su shvatili da djetetu nema pomoći, svladale su ih emocije

 Trogodišnje dijete iz okolice Pazina smrtno je stradalo nakon što je u sinoć na njega palo stablo s povišenog terena, izvijestila je u nedjelju ujutro istarska policija, a neslužbeno se doznaje da se sve dogodilo prilikom obiteljskog slavlja. Dijete je umrlo nakon bezuspješne reanimacije na putu do bolnice.

Tim hitne pomoći, kako saznaju 24 sata, vrlo kratkom roku presreo vozilo u kojim su roditelji pohitali s djetetom prema hitnoj. Otac je dijete donio u naručju, a medicinsko osoblje odmah ga je preuzelo. Dijete nije pokazivalo znakove života te se odmah počelo s reanimacijom. Trogodišnje dijete su oživljavali oko sat vremena, ali nažalost nije bilo pomoći. 

Portal neslužbeno saznaje i da su djelatnici hitne, koji su bili na intervenciji, u velikom šoku zbog tragedije. Nakon što su shvatili da djetetu nema pomoći, svladale su ih emocije. Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list stablo je ondje bilo postavljeno u sklopu svadbenih običaja, koji su u nekim krajevima Istre i dalje živa tradicija jer se uz ceste nerijetko postavljaju stabla ili drveni lukovi kao simbol slavlja te znak obitelji i prijatelja da je u tijeku svečanost.

- U ime Zavoda  za hitnu medicinu Istarske županije izražavamo iskrenu i duboku sućut obitelji u ovom iznimno teškom trenutku - kazala je je ravnateljica Zavoda Tatjana Čemerikić.
