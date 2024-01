Nobilo otkrio zašto se nije kandidirao za glavnog državnog odvjetnika

Odvjetnik Anto Nobilo komentirao je izbor novog glavnog državnog odvjetnika, pri čemu se najviše komentira kandidatura sudca Visokog kaznenog suda Ivana Turudića. Među kandidatima su još, pisali smo ranije, i odvjetnik Mladen Dragičević, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Splitu Nikša Wagner i trenutni zamjenik glavne državne odvjetnice Emilijo Kalabrić.

Nobilo smatra da je glavni državni odvjetnik najvažnija funkcija u pravosuđu. - To je ogromna moć, premda to ne izgleda tako - kazao je, nakon čega je za N1 otkrio zašto se on sam nije kandidirao za nasljednika aktualne glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek.

- To da sam bio državni odvjetnik nekada kao i Prodanović, to svi znaju. Zašto se nismo javili? Vrlo jednostavno – zakon kaže da kada navršite 70 godina, ne možete više obavljati tu funkciju. No, i bez toga i ranije HDZ ne bi izabrao ni mene ni Prodanovića i to su vjerojatno glavni razlozi zašto se nismo javili - rekao je.

Istaknuo je i da je Turudić dobar pravnik. - Ne možemo mu dati prigovor što se tiče stručnosti - rekao je Nobilo, dodajući: "Zbog godina, ovo mu je posljednja šansa da zauzme jednu od najviših funkcija. Ide na siguran teren, dosad je imao neuspjehe i sigurno da mu to nije dobro palo. To je u njegovoj pravosudnoj karijeri vjerojatno posljednje radno mjesto. Ako bude izabran, mislim da ima i znanje i energije i da zamjenicima državnog odvjetnika neće biti lako raditi s njim. Ono što misli, to će i provesti."

Podsjetimo, upravo je kandidatura suca Turudića i prije zaključenja natječaja izazvala brojne negativne reakcije u javnosti, posebno oporbenih političara, ali i predsjednika RH Zorana Milanovića, koji je poručio da bi na tu dužnost trebala biti izabrana politički i stranački neovisna osoba.

Pravodobne i potpune prijave kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uvjete za imenovanje za glavnog državnog odvjetnika bit će dostavljene Vladi RH, koja će Saboru predložiti imenovanje novog glavnog državnog odvjetnika nakon mišljenja saborskog Odbora za pravosuđe koji bi trebao ispitati kandidate.

Glavni državni odvjetnik bira se na četiri godine, a za izbor je potrebna natpolovična većina, odnosno najmanje 76 zastupničkih glasova. Za šefa Državnog odvjetništva uvjet je diploma prava i pravosudni ispit te 15 godina iskustva kao pravosudni dužnosnik, odvjetnik, javni bilježnik ili sveučilišni profesor pravnih znanosti. U obzir dolazi i "ugledni pravnik" s najmanje 20 godina radnog iskustva koji se "dokazao svojim stručnim djelovanjem na određenom pravnom području, kao i stručnim i znanstvenim radovima".

Uz životopis, diplome i dokaz o hrvatskom državljanstvu kandidati moraju priložiti i uvjerenja o obnašanju ranijih dužnosti te 'nekažnjavanju', ali i program rada. Kandidat koji u trenutku prijave na oglas ne obnaša državnoodvjetničku dužnost prijavi treba priložiti i pisanu vlastoručno potpisanu izjavu kojom daje suglasnost za provođenje sigurnosne provjere, stoji u javnom pozivu Državnoodvjetničkog vijeća.

Novi glavni državni odvjetnik zamijenit će prvu ženu na čelu DORH-a, Zlatu Hrvoj Šipek, koja je izabrana u svibnju 2020. nakon što je njen prethodnik podnio ostavku kada se otkrilo da je bio član masonske lože.

