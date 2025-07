Njih 12 plus maloljetnik diljem zemlje krali alat, šteta 500.000 eura

Njih 13, u dobi od 22 do 46 godina plus jedan maloljetnik sumnjiči se za 15 imovinskih delikata u kojima je pričinjena šteta od 500.000 eura. Kako je priopćila zagrebačka policija, kriminalističko istraživanje provodila je PU koprivničko - križevačka u suradnji s PU zagrebačkom, varaždinskom i krapinsko-zagorskom, a tijekom njega je utvrđeno da su osumnjičenici od rujna 2024. do lipnja 2025. na području više policijskih uprava počinili 15 krađa i teških krađa, no sumnjiče se i za jedno dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Tijekom tog razdoblja, osumnjičenici su na raznim lokacijama provaljivali u razne objekte i ograđene prostore uz kojih su krali elektro materijal i alate. Ukupna šteta je 500.000 eura. Svi su kazneno prijavljeni, a osmorica su završila kod pritvorskog nadzornika što znači da im slijedi dovođenje pred suca istrage radi određivanja istražnog zatvora.