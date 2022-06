Njemačkoj prijeti kaotično ljeto: 'Stanje će se samo pogoršavati. Bit će dramatično!'

Problem kašnjenja i otkazivanja letova u njemačkim zračnim lukama zbog manjka radnika vjerojatno neće tako skoro biti ublažen, izjavio je ministar prometa Volker Wissing, a Lufthansa najavljuje "kaotično ljeto".

"Stanje u europskom sustavu zračnog prometa golem je izazov za sve", rekao je Wissing za nedjeljno izdanje tiražnog dnevnika Bilda, ocijenivši da je malo vjerojatno da će se skoro naći rješenje za nestašicu radne snage.

U zračnim lukama nekoliko europskih gradova zavladao je proteklih tjedana kaos, odražavajući naglo jačanje potražnje za odmorom u inozemstvu. Tako su neki putnici u zračnoj luci u Dublin satima čekali u redu na pristup terminalima.

Foto: TIMM REICHERT Empty counters of German airlines Lufthansa at Frankfurt Airport are pictured during a strike of security staff at various German airports to put pressure on management in wage talks in Frankfurt, Germany, March 15, 2022. REUTERS/Timm Reichert

Stručnjaci ističu nestašicu radne snage nakon zatvaranja zračnog prijevoza zbog koronavirusa. Njemački avioprijevoznik Lufthansa izvijestio je da samo u srpnju planira otkazati oko 900 letova u zračnim lukama u Muenchenu i Frankfurtu.

Prema njemačkom sindikatu Verdi, manjak radnika koji su obavljali poslove sigurnosne kontrole, prijave i pretovara prtljage najteže pogađa velike zračne luke poput Frankfurta, Hamburga, Berlina i Dueseldorfa. Stanje će se samo pogoršavati, smatra zamjenica predsjednika Lufthansinog nadzornog odbora Christine Behle.

"Ljeto će biti kaotično", izjavila je Behle za Augsburger Allgemeine, priznavši da su zbog žestoke konkurencije zračnih luka troškovi plaća smanjeni između 30 i 40 posto. Uslužne tvrtke otpuštale su pak radnike za pandemijskog lockdowna, koji su potražili druge poslove, dodala je Behle.

Ti nam radnici sada trebaju, i to hitno, budući da broj rezervacija ponovno značajno raste, naglasila je.

"Bit će dramatično", prognozira čelnica Luftanse.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS Rail passengers board a regional train to Rostock after a special nine-euro ticket, that includes the usage of local buses and trains nationwide for a month, was released by Deutsche Bahn and other local transport operators at the main station in Berlin, Germany, June 4, 2022. REUTERS/Lisi Niesner Photo: LISI NIESNER/REUTERS

Kaos i u njemačkim vlakovima

Podsjetimo, novi su ovo problemi za Njemačku nakon što je nedavno u željezničkom prometu bilo mnogo više smetnji nego inače. Prije dva tjedna u Njemačkoj je uvedena karta od devet eura zahvaljujući kojoj putnici mogu koristiti regionalne vlakove širom Njemačke. Svaki dan je bilo oko 400 preopterećenih vlakova u cijeloj zemlji. Velika popunjenost imala je za posljedicu da putnici nisu mogli ući u vlak ili je bilo nemoguće da uđu s bicilkom. "Svugdje u Njemačkoj peroni i vlakovi bili su puni, u nekoliko slučajeva prenatrpani vlakovi morali su biti ispražnjeni", rekao je Damde, potpredsjednik Općeg radničkog vijeća DB Regio za Deutsche Welle.

Ukupno je dnevno bilo oko 700 informacija o prenatrpanosti, problemima s putnicima ili smetnjama u radnom centru, rekao je Damde. To je znatno više nego tijekom prosječnog vikenda. Ogromna potreba za dodatnim osobljem dovela je do tisuća prekovremenih sati i to samo u ponedjeljak. Do većeg angažmana osoblja dovela je i činjenica da mnogi putnici bez iskustva u željezničkom prometu nisu mogli pronaći put na peronima ili na velikim stanicama. "Ukupno gledano, putnicima je bila potrebna znatno veća pomoć nego inače. To uključuje i činjenicu da mnogi ljudi koji dugo nisu putovali vlakom nisu znali da su maske i dalje obvezne u javnom prijevozu", rekao je Damde.

Do problema je došlo iako je Njemačka željeznica za potrebe regionalnog prometa prije uvođenja karte od devet eura dnevno na raspolaganje stavila više od 60 000 dodatnih mjesta i više od 50 dodatnih vlakova.