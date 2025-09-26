Ovo je borbeni dron Europa, evo kada se očekuje prvi let

Njemački obrambeni startup Helsing u četvrtak je predstavio novi autonomni borbeni dron, pridruživši se utrci za izgradnju daljinski upravljanih sustava koji mogu djelovati u rojevima s drugim robotima ili se udružiti s posadama lovaca kako bi promijenili budućnost ratovanja. Predstavljajući model u tvornici izvan Münchena, Helsing je objavio da će "CA-1 Europa" imati prvi let 2027. godine i biti dostupan za vojnu uporabu u sljedeće četiri godine. Helsing je najnovija tehnološka tvrtka koja se natječe da postane primarni proizvođač oružja u konkurenciji s velikim vojnim tvrtkama, odražavajući sve veću ulogu umjetne inteligencije na bojištu i hitne zahtjeve za agilnošću i masovnom proizvodnjom.

"Umjetna inteligencija mijenja sve u mnogim područjima života, ali i u obrani. Ključna stvar koju omogućuje je autonomija," rekao je suosnivač Gundbert Scherf za Reuters. Helsing je izjavio da će dron s umjetnom inteligencijom djelovati samostalno, u grupama drugih bespilotnih vozila ili pod uputama borbenih zrakoplova u takozvanoj formaciji "krilo". Prošle godine, američko zrakoplovstvo odabralo je startup Anduril i proizvođača dronova Reaper, General Atomics, za razvoj prve flote "Collaborative Combat Aircraft" (CCA), koji mogu obavljati misije poput ometanja ili služiti kao mamci.

U lipnju je Airbus predstavio vlastiti koncept drona dizajniranog za let uz zrakoplove poput Eurofighter Typhoona. Helsing je izjavio da će uložiti stotine milijuna eura u suradnju s neimenovanim europskim tvrtkama. Odbio je reći koje oružje dron može nositi ili koliko će koštati potpuno europski dron, osim da će biti "djelić" cijene običnog borbenog zrakoplova. Dizajn je otkriven u hangarima proizvođača lakih zrakoplova Grob, kojeg je Helsing kupio u lipnju. Grob proizvodi lagane vojne trenažere s propelerima koje koristi oko 14 zemalja, a koji su otprilike iste veličine kao trenutni val dizajna "krila": tri do pet tona.

Iako hvale svoju agilnost u usporedbi s tradicionalnim konkurentima, tvrtke s umjetnom inteligencijom suočavaju se s nekim sumnjama da mogu brzo i jeftino svladati procese proizvodnje zrakoplova ili povećati proizvodnju. Jedan od načina za to bio je kupiti proizvođača zrakoplova s iskustvom i možda inovativnim pristupima, rekao je Douglas Barrie, viši suradnik za vojnu zrakoplovnu industriju u IISS-u. "Ipak, postoji veliki skok od onoga što Grob radi do potpuno razvijenog CCA." Osnovan 2021. godine i podržan od strane izvršnog direktora Spotifyja Daniela Eka, Helsing je započeo izradom softvera s umjetnom inteligencijom za obrambene tvrtke, ali je prešao na dizajniranje dronova nakon ruske invazije na Ukrajinu. Od tada je prikupio preko milijardu dolara od investitora, uključujući Saab, postavši najveći europski obrambeni startup s vrijednošću od 12 milijardi dolara, prema Dealroomu.

Međutim, analitičari kažu da još uvijek nije pokazao značajne isporuke na terenu. Isporučio je 2000 HF-1 dronova od 4000 naručenih za Ukrajinu, dijelom baziranih na lokalnom hardveru. U veljači je Helsing izjavio da je započeo proizvodnju 6000 vlastitih HX-2 udarnih dronova za Ukrajinu. Na pitanje koliko ih je isporučeno, Scherf je rekao da se HX-2 testira i da će biti uveden "u vrlo bliskoj budućnosti".

