Lockheed Martin otkrio novi projekt: Vectis će biti 'nevidljiv', ovo su mu mogućnosti

Napredni razvojni odjel Lockheed Martina, Skunk Works, otkrio je novi projekt — 'nevidljivi' autonomni dron nazvan Vectis, koji Lockheed planira testirati do kraja 2027. godine. Prvi prototip Vectisa je u izradi i zamišljen je kao veliki, ponovno upotrebljiv dron "Kategorije 5", dizajniran da bude prilagodljiv promjenama u sigurnosnom okruženju, izjavio je OJ Sanchez, potpredsjednik i glavni direktor Skunk Worksa.

Vectis može obavljati misije od zrak-zrak, zrak-tlo i ISR (obavještajne, nadzorne i izviđačke misije), te ima arhitekturu otvorenih sustava koja omogućava povezivanje s platformama i misijskim sustavima koje nije izradio Lockheed Martin, rekao je Sanchez. Određeni aspekti drona, poput tereta koji može nositi ili je li optimiziran za redovite operacije ili rjeđu uporabu u misijama, mogu se dodatno prilagoditi specifičnim zahtjevima klijenta, piše Breaking Defense.

- Ugradit ćemo mogućnost da bude svakodnevni letač, pouzdano surađuje s članovima posade, integrira se u operacije za obuku, kao i za misije - rekao je Sanchez dodajući: 'Istovremeno, ako je zahtjev jednostavno skladištenje i montaža, to je apsolutno uključeno u dizajn. … Tu ćemo blisko surađivati s pojedinim klijentima i prilagođavati se njihovim operativnim izborima, ali fleksibilnost je ugrađena'.

Kao i kod većine projekata Skunk Worksa, Sanchez nije komentirao određene aspekte dizajna zrakoplova, poput motora ili najveće brzine, iako je napomenuo da Lockheedova analiza "ne ukazuje na potrebu za nadzvučnim brzinama" za dronove. U trenutnom obliku, Vectis bi ovisio o pisti za polijetanje i slijetanje. Međutim, dizajniran je da bude održavan u uvjetima misija, s jednostavnim dizajnom od "izdržljivih, pouzdanih materijala" i lakim pristupom unutarnjim sustavima zrakoplova ako su potrebni popravci, rekao je Sanchez.

Iako Vectis još nije letio, Lockheed je proveo operativne analize i simulacije koje su uparile dron s F-22 i F-35, pri čemu je Sanchez napomenuo da su njegov niskoprofilni potpis i komunikacijska oprema "kompatibilni" s avionima pete i šeste generacije. Dizajn je također inspiriran prethodnim iskustvom u projektiranju zrakoplova bez repa poput X-44 MANTA, Lockheedovim radom na izgradnji prototipa lovca šeste generacije za program Zračne snage za sljedeću generaciju zračne dominacije, te prijašnjim demonstracijama koje uključuju otvorene misijske sustave i autonomiju, rekao je.

- Ugrađujemo tu vrstu autonomije, fleksibilne autonomije, ako hoćete, kako bismo mogli surađivati s više zemalja, više partnera, da bismo doista slušali njihove potrebe - rekao je i dodao: 'Ta fleksibilnost je dokazana kroz više demonstracija. Sada ćemo to izgraditi i raditi na dokazivanju na otvorenom'.