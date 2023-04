Njemački sindikati traže porast plaća: Malo tvrtki u stanju je to napraviti

Njemački sindikat Verdi traži povišicu od 10,5 posto, odnosno najmanje 500 eura mjesečno, za svoje članove. Treba li se to prenijeti na ostatak tržišta kako bi plaće porasle svim radnicima? Jedan njemački ekonomist smatra da to nije dobra ideja, no šef Verdija Frank Werneke rekao je da neće odustati od zahtjeva.

Poslodavci su predložili osam posto veće plaće i jednokratnu isplatu od 3.000 eura, no sindikat se s tim nije složio. Kolektivni pregovori trebali bi se nastaviti 22. travnja, piše Fenix magazin.

Povećanje plaće ovisi o djelatnosti

“Vrlo malo poduzeća je u stanju isplatiti 10,5 posto više plaće”, rekao je stručnjak za tržište rada i ekonomsku politiku njemačkog Instituta za ekonomska istraživanja. “Uzmimo industriju, lani su povećanja bila umjerena s četiri posto višim plaćama. Ono što je, međutim, puno važnije jest da industrijski sindikati znaju da su im ruke vezane kada je u pitanju međunarodna konkurencija. Kad bi probili 10,5 posto, dijelovi njemačke industrije bili bi pod ogromnim pritiskom. To bi mnoge koštalo radnih mjesta" ustvrdio je.

Situacija je drukčija u uslužnom sektoru u kojem međunarodna konkurencija nije tako jaka pa zaposlenici tog sektora mogu tražiti veće plaće.

Stručnjak je podsjetio i na postupno povećanje minimalne satnice koja je krajem 2021. godine iznosila 9,60 eura, a do 1. listopada prošle godine porasla je na 12 eura, što je rast od 25 posto. “Neki su tada mislili da je možda 25 posto malo, voljeli bi imati i deset posto više. Ali to je iluzija. U tom pogledu nema razloga za strah od masovnijeg prelaska u javni sektor. Kome je stalo do novca ne radi u javnom sektoru”, kaže stručnjak.

Usprkos povećanju plaća prosječni stanovnik Njemačke ima manje u džepu, jer inflacija je u 2022. godini došla na 7,9 posto, a plaće su porasle za 3,5 posto, stoga je povišica od 10,5 posto tek kompenzacija inflacije.

Svjedoci smo učinka ekonomskih sankcija

“Kada se postavi pitanje tko je kriv za ovu situaciju, prst treba uprijeti u Berlin i Bruxelles. Svjedoci smo učinaka ekonomskih sankcija. Energija je skuplja nego ikada, što izuzetno pogađa cjelokupno gospodarstvo. To su ekonomski rezovi koji su bili predvidljivi”, ustvrdio je stručnjak.

On smatra kako je nužno spriječiti spiralu rasta cijena i plaća. "Ako plaće sada nastave rasti, cijene bi opet mogle eskalirati. Tada će zaposlenici u pošti i željeznici zarađivati ​​više, ali će poskupjeti i karte i poštarina, a onda ćemo morati opet povisiti plaće, jer će sve poskupiti”, kaže stručnjak za njemačke medije.