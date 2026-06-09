Američki čelnik Donald Trump u ponedjeljak je postao prvi predsjednik koji je tijekom svojeg mandata prisustvovao utakmici NBA finala, i to u svojem rodnom New Yorku. No, dočekan je izrazito neprijateljski, publika mu je žestoko zviždala tijekom intoniranja himni kada je prikazan na velikom ekranu u dvorani. Američka javnost sada opet debatira o tomu kako Trumpa njegov New York nikada nije prihvatio, a istovremeno istraživanja pokazuju da mu je rejting u domaćoj javnosti potonuo.
Na vlast je prije godinu i pol došao na obećanjima povratku politikama zdravog razuma, no u međuvremenu je pokrenuo nekoliko ratnih operacija, a ona u Iranu pridonijela je inflaciji u Americi. Zvižduci na NBA finalu dobrim su dijelom odraz toga. Na takav doček predsjednika utjecale su i sigurnosne mjere u dvorani, zbog čega je proces ulaska gledatelja u dvoranu kasnio, što je dodatno naljutilo sportske fanove.
Knicksi igraju, navijači zvižde, a Trump – drijema
Donald Trump prvi je predsjednik koji je tijekom svojeg mandata prisustvovao utakmici NBA finala, i to u New Yorku, na trećoj utakmici finala najjače košarkaške lige u svijetu
Komentara 1
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Znaci osim sto su Balkanerosi vecinom nesposobni tumaciti (to je ono sto "obrazovani" zovu prevoditi ali kada se radi o vjerodostojnosti znacenja onda se govori o tumacenju a ne prijevodu pa zato imate "sudske tumace" a ne prevodioce stranih jezika) tekst na engleskom jeziku nego nemaju niti pojma o drugacijim obicajima drugih naroda ili kultura! Medu Amerikancima je zvizdanje znak odobravanja a neodobravanje nekoga ili necega se izrazava s glasobnim "Buuuuu!" a ne zvizdanjem! Tek toliko pastiri ovaca!