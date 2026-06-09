Knicksi igraju, navijači zvižde, a Trump – drijema

Američki čelnik Donald Trump u ponedjeljak je postao prvi predsjednik koji je tijekom svojeg mandata prisustvovao utakmici NBA finala, i to u svojem rodnom New Yorku. No, dočekan je izrazito neprijateljski, publika mu je žestoko zviždala tijekom intoniranja himni kada je prikazan na velikom ekranu u dvorani. Američka javnost sada opet debatira o tomu kako Trumpa njegov New York nikada nije prihvatio, a istovremeno istraživanja pokazuju da mu je rejting u domaćoj javnosti potonuo.



Na vlast je prije godinu i pol došao na obećanjima povratku politikama zdravog razuma, no u međuvremenu je pokrenuo nekoliko ratnih operacija, a ona u Iranu pridonijela je inflaciji u Americi. Zvižduci na NBA finalu dobrim su dijelom odraz toga. Na takav doček predsjednika utjecale su i sigurnosne mjere u dvorani, zbog čega je proces ulaska gledatelja u dvoranu kasnio, što je dodatno naljutilo sportske fanove.