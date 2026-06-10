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SUKOB SE NE SMIRUJE

Stigao odgovor Irana: Napadnute američke baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu

Iran launches missiles towards Israel at an unknown location
POOL via WANA/REUTERS
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
10.06.2026.
u 06:23

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se diljem Bahreina preko noći, a vlasti su pozvale stanovnike da potraže sklonište nakon što je Iran objavio da je ciljao veliki američki vojni objekt u toj zemlji.

Iran je u srijedu uzvratio Sjedinjenim Državama napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući nade da će se uskoro sklopiti mirovni sporazum Washingtona i Teherana i zaustaviti širi sukob na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda objavila je da je napala nekoliko meta u američkoj bazi al-Azraq u Jordanu, bazu Ali Al Salem u Kuvajtu i sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, prenose iranski državni mediji. 

Iranska revolucionarna garda poručila je Washingtonu da je "spremna odlučno i razorno odgovoriti na svaki novi američki napad", navode mediji.  Oružane snage Jordana priopćile su u srijedu da su presrele i oborile pet projektila lansiranih iz Irana na bazu al-Azraq. Vojska je dodala da su krhotine pale na teritorij te bliskoistočne zemlje, ali da nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete. 

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se diljem Bahreina preko noći, a vlasti su pozvale stanovnike da potraže sklonište nakon što je Iran objavio da je ciljao veliki američki vojni objekt u toj zemlji. Bahreinsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je u srijedu ujutro na X-u da "stanovnici trebaju otići do najbliže sigurne lokacije i ostati mirni". 

Kuvajtska vojska objavila je u srijedu ujutro da cilja "neprijateljske zračne ciljeve" iznad svog teritorija nakon što su Iran i Sjedinjene Države razmijenili zračne napade nakon obaranja američkog vojnog helikoptera Apache. "Glavni stožer vojske objavljuje da kuvajtski sustavi protuzračne obrane trenutačno ciljaju neprijateljske zračne ciljeve", objavila je vojska na X-u.

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Ključne riječi
SAD napad na Iran Iran

Komentara 3

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AL
alojzvodic
07:01 10.06.2026.

Iran Americi: "Napustite našu regiju ako želite biti sigurni. Povijest Perzijskog zaljeva ima mnogo poglavlja o strašnim sudbinama stranih uljeza"

Avatar southman
southman
07:11 10.06.2026.

Jugo Hina i dalje navija za islamiste. Ali bezuspješno.

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