Njemački kancelar prodrmao Europljane jednom rečenicom: Ona na prvi pogled može biti malo šokantna...

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u ponedjeljak da Europa "nije u ratu... ali više nije ni u miru" s Rusijom."Dozvolite mi da to kažem u rečenici koja na prvi pogled može biti malo šokantna... nismo u ratu, ali više nismo ni u miru", rekao je Merz na medijskom događaju u Düsseldorfu.Ruski rat je "rat protiv naše demokracije i rat protiv naše slobode", rekao je Merz, dodajući da je namjera Moskve potkopati jedinstvo u bloku.Također se osvrnuo na svoju nedavnu podršku planu EU-a za korištenje zamrznute ruske imovine za financiranje ratnih napora Ukrajine, rekavši da bi taj potez mogao pružiti vojnu podršku Ukrajini tri do pet godina.

Merz je rekao da bi u tom roku moglo postati ekonomski neodrživo za Rusiju da nastavi svoj rat protiv Ukrajine, objavio je Reuters.