Burno je bilo jučer u njemačkom Bundestagu prilikom rasprave o proračunu za 2026. godinu. Konzervativni i krajnje desničarski zastupnici međusobno su se častili najgorim uvredama, nazivajući jedni druge izdajicama domovine. Kancelar Friedrich Merz branio je prijedlog proračuna, a kritizirali su ga zastupnici iz krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD), na što su njegovi saveznici u Bundestagu AfD optužili za kolaboraciju s Rusijom.



