RASPRAVA O PRORAČUNU

Čelnica AfD-a Weidel: 'Merz će ući u povijest kao najbankrotiraniji kancelar'

25.09.2025.
u 22:22

Plan AfD-a je kao i Putinov plan, zato što je samo podijeljena Njemačka slaba Njemačka, poručio je Alexander Hoffmann iz Kršćansko-socijalne unije (CSU)

Burno je bilo jučer u njemačkom Bundestagu prilikom rasprave o proračunu za 2026. godinu. Konzervativni i krajnje desničarski zastupnici međusobno su se častili najgorim uvredama, nazivajući jedni druge izdajicama domovine. Kancelar Friedrich Merz branio je prijedlog proračuna, a kritizirali su ga zastupnici iz krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD), na što su njegovi saveznici u Bundestagu AfD optužili za kolaboraciju s Rusijom.

U školama i 90% migranata

