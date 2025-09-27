Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
DRONOVI, ŠPIJUNAŽA...

Njemački kancelar tvrdi da zemlja više nije u miru. 'Prijetnja je stvarna'

Reuters
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
27.09.2025.
u 01:02

Premda nije imenovao počinitelje, naveo je cijeli niz neprijateljskih postupaka koji ga brinu.

U svjetlu sve češćih napada na podatkovne mreže i infrastrukturu, situacija u Njemačkoj se više ne može opisati kao mirnodopska, rekao je u petak njemački kancelar Friedrich Merz.  "Nismo u ratu, ali nismo ni u miru", kazao je Merz poduzetnicima na samitu Schwarz Ecosystem u Berlinu.

Upozorio je da je prijetnja stvarna. Premda nije imenovao počinitelje, naveo je cijeli niz neprijateljskih postupaka koji ga brinu.

"Preleti dronova, špijunaža, ubojstvo (Čečenca 2019. u berlinskom parku) Tiergarten, ogromne prijetnje za pojedince u javnom životu, ne samo u Njemačkoj, već i u mnogim drugim europskim zemljama. Djela sabotaže, svakodnevna. Pokušaji paralize podatkovnih centara", rekao je Merz. "Kibernetički napadi", dodao je. "Pretpostavljam da je svaka druga osoba u ovoj prostoriji vjerojatno barem jednom pogođena napadima na vlastite podatkovne mreže i infrastrukturu".

Dronovi koji su nedavno primijećeni u zračnim lukama u Danskoj u Norveškoj su poremetili njihovo funkcioniranje. Danske vlasti su to opisale kao "hibridan napad" te nisu isključile povezanost s Rusijom.
Ključne riječi
Njemačka Friedrich Merz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još