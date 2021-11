Korona divlja po Europi: Njemačka traži obavezno cijepljenje, Belgija i Nizozemska pojačavaju restrikcije

Njemački ministar zdravstva Jens Spahn i vodeći njemački epidemiolozi traže hitno postroženje mjera protiv pandemije.

"Nama je hitno potrebno proširenje mjera koje će ograničiti kontakte. Što budemo dulje odugovlačili, to će drastičnije biti mjere koje budemo uvodili za koji tjedan", rekao je ministar zdravstva u tehničkoj vladi Jens Spahn.

On je, na redovitoj zajedničkoj konferenciji petkom s direktorom epidemiološkog instituta Robert Koch, izbjegavao pojam "lockdown", ali je pozvao na mjere koje bi maksimalno ograničile kontakte.

Foto: MICHELE TANTUSSI Germany's acting Health Minister Jens Spahn speaks during a news conference on Germany's coronavirus disease (COVID-19) situation, in Berlin, Germany, November 26, 2021. REUTERS/Michele Tantussi

"Nije pet do dvanaest, nego pola jedan, ali alarm još očito nije dospio do nas", rekao je Spahn. On je ukazao na to da su zrakoplovi Luftwaffe već započeli s premještanjem intenzivnih pacijenata iz opterećenih dijelova zemlje poput Saske.

Wieler je također apelirao na novu vladu da se što odlučnije upusti u borbu protiv četvrtog pandemijskog vala.

"Koliko još ljudi mora umrijeti da bi se svi upustili u borbu protiv virusa", rekao je Wieler.

Bavarski premijer traži obvezno cijepljenje

Buduća njemačka vlada je donijela novi zakon o borbi protiv zaraze koji sadrži mjere poput pristupa radnom mjestu samo za cijepljene, one koji su preboljeli virus te negativno testirane. No mjere poput zatvaranja i ograničenja kretanja su sada u nadležnosti saveznih pokrajina koje ih mogu uvoditi ovisno o epidemiološkom stanju.

Bavarski premijer Markus Soeder zatražio je od buduće vlade hitne mjere u borbi protiv pandemije i to jedinstveno na području cijele zemlje. "Kad je korona u pitanju nova vlada nema 100 dana poštede. Nemamo ni 100 sati", rekao je Soeder.

"Ako ne uvedemo jedinstvene mjere na području čitave zemlje Bavarsku će preko Božića zadesiti katastrofa s ljudskim žrtvama", rekao je premijer Bavarske koja bilježi osjetno veći broj novozaraženih od ostatka zemlje s izuzetkom nekih istočnih saveznih pokrajina.

Soeder je zatražio i hitno uvođenje obveznog cijepljenja i to već od početka godine. "Samo nas obveza cijepljenja može riješiti beskrajnog ponavljanja priče o koroni", rekao je Soeder.

Foto: LUKAS BARTH Medical staff stand inside a German Bundeswehr air force "Medevac" plane at the Memmingen Airport, Memmingen, Germany, November 26, 2021. REUTERS/Lukas Barth

Institut Robert Koch objavio je u petak novi rekord broja zaraženih u 24 sata i 76.414 slučajeva novih slučajeva zaraze. Prije tjedan dana taj broj je iznosio 52.970.

Sedmodnevna incidencija sada je 438,2, dok je prije tjedan dana bila 340,7, a prije mjesec dana 113,0.

Postotak cijepljenih varira diljem zemlje. Na vrhu liste je grad Bremen s 82,5 posto stanovništva cijepljenog s obje doze, dok Saska ima najnižu stopu od 60,2 posto. Na razini zemlje postotak cijepljenih je 68,2 posto.

Belgija uvodi nova ograničenja, potvrđen i "supermutant"

“Situacija nije više održiva”, rekao je belgijski premijer Alexender de Croo, dodajući da se moraju uvesti nova ograničenja kako bi se usporilo širenje zaraze.

U Belgiji je u petak potvrđen i prvi slučaj zaraze novom varijantom koronavirusa koja je prvi put detektirana u Južnoafričkoj Republici.

Prva od niza mjera, koje će zasad vrijediti tri tjedna, jest zatvaranje noćnih klubova i diskoteka i to već od ovoga vikenda. Barovi i restorani mogu raditi do 23 sata, a za jednim stolom može biti najviše šest osoba.

Rad od kuće, gdje god je moguće, ostaje obvezan četiri dana u tjednu kao i dosad.

Foto: RADOVAN STOKLASA Ivana Ondrejkova, head nurse of Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, looks on at the University Hospital, as the Slovak government mandated further restrictions to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Trencin, Slovakia, November 25, 2021. REUTERS/Radovan Stoklasa REFILE - CORRECTING LAST NAME'S SPELLING

Sportska natjecanja u dvoranama mogu se nastaviti ali bez publike. Iznimka su natjecatelji mlađi od 18 godina, čiji roditelji mogu ući u dvoranu.

Ministri obrazovanja belgijskih federalnih jedinica razgovarat će tijekom ovoga vikenda o novim mjerama u školama.

Nizozemska također razmišlja o novom "lockdownu"

Nizozemska vlada također bi u petak trebala najaviti nove mjere, a uključivat će ranije zatvaranje kafića, restorana i većine trgovina.

Vršitelj dužnosti premijera Mark Rutte sastaje se s kabinetom kako bi donijeli konačnu odluku o mjerama koje bi trebale pomoći bolnicama, preplavljenima novim slučajevima covida-19, da u potpunosti ne popune kapacitete.

Državna televizija NOS u četvrtak je izvijestila da je najviši zdravstveni odbor savjetovao Ruttea da zatvori restorane i trgovine koje ne prodaju osnovne potrepštine već u 17 sati, ali da škole ostavi otvorene.