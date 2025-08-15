Trumpova vlada imenovala "posebnog povjerenika" za D.C., nadređenog lokalnoj policiji

Američka ministrica pravosuđa Pam Bondi kasno u četvrtak imenovala je čelnika Agencije za suzbijanje droga (DEA) Terryja Colea „izvanrednim policijskim povjerenikom” washingtonske policijske uprave. Taj je potez odmah naišao na kritike gradonačelnice D.C.-ja Muriel Bowser i okružnog glavnog tužitelja Briana Schwalba. Bowser je kazala da ne postoji zakon koji omogućava da se okružne dužnosnike podredi federalnima. Gradonačelnica američke prijestolnice na platformi X je podijelila Schwalbovo pismo u kojem on odluku Bondi naziva „nezakonitom” i poručuje trenutačnoj šefici washingtonske policije da nema pravnu obvezu poštivati je.

„Povjerenik Cole će preuzeti sve ovlasti i obaveze povjerene načelnici policije DC-a”, stoji u direktivi Bondi te se dodaje da će Cole moći izdavati naredbe lokalnoj policiji. Vodstvo washingtonske uprave, uključujući šeficu i čelnike odjela, sada moraju „dobiti odobrenje povjerenika Colea za bilo kakve daljnje upute” policiji. Američki predsjednik Donald Trump ranije ovaj tjedan je poslao stotine pripadnika Nacionalne garde na ulice Washingtona tvrdeći da je prijestolnica pogođena izvanrednom situacijom po pitanju kriminala, iako statistike pokazuju da su nasilni zločini u padu, piše Reuters.

Trump je u srijedu rekao da će zatražiti dugotrajnu federalnu kontrolu nad washingtonskom policijom radi borbe protiv kriminala, što je nova eskalacija kampanje proširenja predsjedničkih ovlasti nad Washingtonom, uporištem demokrata. Bowser je odbacila republikančeve tvrdnje o rastu kriminala kazavši da je broj nasilnih zločina na najnižoj razini u tri desetljeća. I federalne i gradske statistike pokazuju da broj kriminalnih slučajeva oštro pada od vrhunca 2023., no Trump te brojeve naziva „prevarom”, prenosi Reuters.