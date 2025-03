Njemačka zgrožena Trumpovim ponašanjem: Radi ono što najbolje zna - poniziti nekoga pred kamerama

Zgražanje, ogorčenost, otrježnjenje: tako glasi reakcija vodećih njemačkih političara naskandal u Bijeloj kući. „Kako se može tako zabiti nož u leđa predsjedniku napadnute zemlje?", pita se, primjerice, Johann Wadephul, zamjenik predsjednika zastupničkog kluba Unije CDU/CSU u Bundestagu. „Ne možemo legitimirati takvo kršenje međunarodnog prava kakvo Putin neprestano čini i ne možemo napadati pogrešnu stranu a upravo to rade SAD", rekao je Wadephul za javni servis rbb24. Kandidat Unije za kancelara, Friedrich Merz, također je naglasio da se „u ovom strašnom ratu nikada ne smiju pomiješati agresor i žrtva".

Njemački kancelar Olaf Scholz, pak, izjavio je da nitko ne želi mir više od građana Ukrajine. Zbog toga se zajednički traži put ka trajnom i pravednom miru. Ukrajina može računati na Njemačku i Europu. Kako javlja dnevnik Bild, aktualni i vjerojatno budući njemački kancelar Scholz i Merz su u telefonskom razgovoru razmotrili daljnje postupke nakon skandala u Bijeloj kući. Scholz sutra odlazi u London na izvanredni samit o Ukrajini na koji je pozvao britanski premijer Keir Starmer. Neki njemački mediji govore o tome da bi osim Scholza i Merz mogao prisustvovati ovom sastanku.

Povijesni skandal pred novinarima

Predsjednik SAD-a Donald Trump i njegov potpredsjednik J.D. Vance u petak su oštro su ukorili ukrajinskog predsjednika Volodimir Zelenskog i to pred kamerama i novinarima u Ovalnom uredu, odnosno pred očima cijelog svijeta. Nakon toga, Trump je prekinuo sastanak. Trump je sastanak završio riječima: „Mislim da smo dovoljno vidjeli", a potom, gledajući novinare u prostoriji, dodao: „Ovo će biti sjajan televizijski program, mogu vam reći."

Prema riječima predstavnika Bijele kuće, predsjednici SAD-a i Ukrajine nisu potpisali sporazum o ključnim mineralima, a njihova zajednička konferencija za novinare je otkazana. Još dok je Zelenski napuštao Bijelu kuću, ranije nego što je to bilo planirano, Trump je u objavi na svojoj platformi Truth Social između ostalog napisao: „Danas smo imali vrlo značajan sastanak u Bijeloj kući. Naučilo se mnogo toga što se nikada ne bi moglo razumjeti bez razgovora pod takvim pritiskom i paljbom.

Nevjerojatno je što otkrivaju emocije. Otkrio sam da predsjednik Zelenski nije spreman za mir kada je Amerika uključena, jer vjeruje da mu naše sudjelovanje daje ogromnu prednost u pregovorima. Neću prednost, hoću MIR. Nije ispoštovao Sjedinjene Američke Države u cijenjenoj Ovalnom uredu. Može se vratiti kada bude spreman za mir.”

Povišeni tonovi u sukobu između Trumpa i Zelenskog

Sastanak dvojice predsjednika u Bijeloj kući je bio željno iščekivan. Prije nego što je trebao započeti njihov razgovor iza zatvorenih vrata, Zelenski i Trump su odgovarali na pitanja novinara u Ovalnom uredu oko 40 minuta. Onda je sastanak izmakao kontroli. „Uopće ne pokazuješ zahvalnost. To nije lijepo", rekao je Trump u trenutku kada je Zelenski insistirao na sigurnosnim jamstvima SAD-a. „Bit će vrlo teško dogovarati se na ovaj način", dodao je Trump.

Predsjednik SAD-a je zaprijetio da će ostaviti Ukrajinu samu u borbi protiv Rusije ako ne dođe do dogovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. „Ili ćete postići dogovor, ili se povlačimo", poručio je Trump i dodao: „Kockaš se životima milijuna ljudi. Kockaš se sa Trećim svjetskim ratom, a to što radiš je krajnje nepoštovanje prema ovoj zemlji, zemlji koja te podržava daleko više nego što mnogi misle da bi trebalo", rekao je Trump. Ukrajinski predsjednik odmahnuo je glavom i nemoćno prekrižio ruke dok su ga Trump i Vance optuživali da nije dovoljno zahvalan za američku pomoć.

Inscenirana svađa

Njemački politolog Thomas Jäger sa Sveučilišta u Kölnu smatra da je skandal na sastanku američkog predsjednika Donalda Trumpa s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem bio unaprijed isplanirana akcija Trumpa. "Tu imamo reality-zvijezdu Donalda Trumpa koji je radio upravo ono što najbolje zna: poniziti nekoga pred kamerama. To je dugo vremena bio njegov zaštitni znak i učinio je to potpuno smišljeno," rekao je Jäger u intervjuu za TV postaju ntv. Zelenski je, prema njegovim riječima, upao u zamku. "To nije slučajnost, to nije provokacija. Tu se odigrao unaprijed pripremljeni scenarij," zaključio je politolog Jäger.

