Kako se susret Zelenskog i Trumpa pretvorio u 'diplomatski Černobil': Sve je krenulo od kritike Putinu

Dugoočekivani susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući brzo nakon uvodnih riječi pretvorio se u prepucavanje i otvorenu svađu pred novinarima i brojnim televizijskim kamerama, a Trump je odbrusio Zelenskom da nema poštovanja za Sjedinjene Države i da nije spreman za mir. Sastanak je zatim naprasno prekinut, a konferencija za novinare predviđena nakon sastanka otkazana. Kontroverzni sporazum o ukrajinskim rijetkim metalima, kojim je Ukrajina u zamjenu za isporučenu američku pomoć Ukrajini Amerikancima trebala prepustiti zasad nepoznatu količinu ukrajinskih zaliha rijetkih metala – zbog kojeg je Zelenski i stigao u posjet Trumpu – nije potpisan. Zelenskog je na dolasku dočekao Trump, ali Bijelu kuću je napustio sam, bez pratnje.

Zašto Zelenski nema odijelo

Iako se činilo da je predsjednik Trump ublažio retoriku prema Zelenskom nakon što ga je prije desetak dana najprije proglasio diktatorom, a Ukrajinu optužio za početak rata, budući da je dan uoči dolaska Zelenskog tvrdio da se ne sjeća da je tako nešto ikad rekao, Trump je jučer ponovno zauzeo oštar stav prema Zelenskom. Nakon što ga je Zelenski upozorio da mora biti oprezan s ruskim predsjednikom Putinom, Trump mu je uzvratio da bi oštar stav prema Putinu bio “kontraproduktivan”, predstavljajući sebe kao nekoga tko želi dogovor i tko, ako želi postići mir, mora biti povezan s čelnicima i jedne i druge zemlje. “Vidite njegovu mržnju prema Putinu, teško je postići dogovor s tom vrstom mržnje”, kazao je Trump okrećući se prema Zelenskom, nakon čega je sukob postupno eskalirao u otvoreni obračun. Kada je Zelenski kazao da Putinu ne treba vjerovati, Trump i potpredsjednik J. D. Vance oštro su mu uzvratili da nema poštovanja, da ne želi kraj rata, da ugrožava živote milijuna ljudi i da izaziva treći svjetski rat, na što je Zelenski odgovorio da želi prekid vatre, ali sa sigurnosnim jamstvima. Zelenski je brutalnost ruske agresije pokušao dočarati fotografijama ruskih zločina koje je pokazivao Trumpu, na što ga je Vance podučio da Bidenova verbalna oštrina prema Putinu nije dovela do kraja rata. Zelenski je pokušao iznijeti kratku kronologiju sukoba od 2014. i Putinove aneksije Krima, dokazujući kako je najveći problem u činjenici da Putin ne poštuje sporazume i dogovore i da ga nitko nije zaustavio, na što mu je Trump uzvratio da on tada nije bio na vlasti, pogrešno navodeći da se aneksija Krima dogodila 2015. godine.

Potpredsjednik Vance otvoreno je optužio Zelenskog da je posjetom Pennsylvaniji u listopadu prošle godine sudjelovao u demokratskoj predsjedničkoj kampanji protiv Trumpa. Nakon što je Zelenski ponovno pokušao objasniti da će popustljivost prema Putinu naposljetku osjetiti i u SAD-u, Trump je pobjesnio i počeo se derati na Zelenskog govoreći mu da mu on nema pravo govoriti što će on osjetiti. “Niste u položaju da nam govorite što ćemo osjetiti. Nemate dobre karte i niste u dobrom položaju. Ne govorite mi što ćemo osjetiti. Poigravate se sa životima milijuna ljudi. Ovime što radite pokazujete da nemate poštovanja prema zemlji koja vam je pomogla”, odbrusio je Trump Zelenskom, koji mu je odgovorio da on ne igra kartašku igru, a na to mu je Vance replicirao da ne može biti bez poštovanja za predsjednika države koji pokušava spriječiti uništenje njegove države.

Tada se već sve pretvorilo u otvorenu svađu i međusobno nadglasavanje. Trump je po tko zna koji put ponovio da je “glupa” Bidenova administracija Ukrajini dala 300 milijardi dolara – što nije točno, s obzirom na to da je ukupan iznos američke pomoći Ukrajini trostruko niži – tvrdeći da Ukrajina bez toga ne bi izdržala ni dva tjedna. Trump se u jednom trenutku pohvalio da je on Kijevu poslao protutenkovske rakete Javelin kojima su Ukrajinci na početku invazije zaustavili ruske tenkove – što je točno – a da je Obamina administracija Kijevu poslala “plahte”, referirajući se na činjenicu da je Obamina administracija Ukrajincima poslala raznu pomoć poput vozila, naočala za noćno promatranje, zaštitnih prsluka, pa i deka, ali ne i oružje. “Obama vam je dao plahte, ja sam vam poslao rakete. Morate biti zahvalni, jer bez nas ne biste imali ništa”, kazao je Trump koji se tada ljutito prisjetio i slučaja ruskog uplitanja u predsjedničke izbore 2016. godine, što je ponovno nazvao prevarom i lovom na vještice.

Ubrzo nakon toga novinari i televizijske ekipe zamoljeni su da napuste Ovalni ured. CNN je objavio da su Trump i Zelenski nakon svađe pred kamerama otišli u odvojene sobe i da je Trump Ukrajincima zatim naredio da napuste Bijelu kuću, iako su oni željeli nastavak razgovora. Bijela kuća zatim je objavila da je predsjednik Trump ukrajinskom predsjedniku poručio da se vrati kad bude spreman na mir. “Danas smo imali važan sastanak u Bijeloj kući. Doznali smo mnoge stvari koje ne bismo mogli razumjeti da nismo razgovarali pod takvim pritiskom. Nevjerojatno je što se može izvući pod emocijama i shvatio sam da predsjednik Zelenski nije spreman za mir ako je Amerika uključena, vjerujući da mu naša uključenost daje veliku prednost u pregovorima”, poručio je Trump nakon sastanka, ponovivši da Zelenski u Ovalnom uredu Bijele kuće nije poštovao Sjedinjene Države: “Ne želim koristi, želim MIR. Ne poštuje SAD u našem dragocjenom Ovalnom uredu. Može se vratiti kad bude spreman za mir.”

Ubrzo se oglasio i Zelenski, koji je u kratkoj poruci na mreži X zahvalio Trumpu na posjetu. “Hvala predsjedniku SAD-a, Kongresu i američkom narodu. Ukrajina treba pravedan i trajan mir i upravo radimo na tome”, poručio je Zelenski nakon katastrofe u Bijeloj kući.

Tijekom susreta Trumpa i Zelenskog u Ovalnom uredu dogodila se još jedna neuobičajena situacija. Novinar Brian Glenn, poznat po desničarskim pro-Trump stavovima i prijenosima Trumpovih skupova, u jednom trenutku u bizarnom istupu podrugljivo upitao Zelenskog zašto ne nosi odijelo. “Najviši ste dužnosnik svoje zemlje i ne želite nositi odijelo. Samo želim znati imate li uopće odijelo”, kazao je Glenn Zelenskom, na što ga je Zelenski zapitao ima li problem s tim. “Imam problem s nepoštovanjem”, kazao je Glenn. Ukrajinski predsjednik nato je rekao da će nositi odijelo kad rat završi: “Možda nešto kao vaše, možda bolje, ne znam. Možda i nešto jeftinije.” Uključio se i Trump, koji je rekao da se njemu sviđa odjeća ukrajinskog predsjednika, a i prilikom dočeka Zelenskog na ulazu u Bijelu kuću pohvalio je njegovu odjeću, poručivši novinarima kako se Zelenski “sredio”. “Premda mislim da je sjajan tip, nisam siguran da se sviđate jedan drugome”, kazao je Trump aludirajući na Glenna, na što mu je Zelenski dometnuo da ne poznaje novinara i da nema ništa protiv njega.

Ovakva svađa dvaju predsjednika pred kamerama u Bijeloj kući bez presedana je u modernoj povijesti. Trump i Zelenski javno su se posvađali, a Trump je na gosta vikao, prekoravao ga i ušutkivao, što je nezabilježeno. Počelo je s povišenim tonovima, nakon čega su Trump i Zelenski jedan drugoga prekidali, što je samo po sebi krajnje neuobičajeno. Trump je Zelenskog javno optuživao i osuđivao, poručujući gostu da nema poštovanja prema SAD-u i da se kocka s milijunima života i trećim svjetskim ratom, a sve je trajalo desetak minuta, što je iznimno dugo za takav incident. Potpredsjednik Vance također se aktivno uključio u sukob zdušno braneći predsjednika Trumpa, optužujući gosta za nezahvalnost. Susret dvaju predsjednika naprasno je prekinut. Ovakve svađe, baš kao i teški pregovori, naravno, nisu rijetkost, ali isključivo iza zatvorenih vrata, bez kamera i novinara, nakon kojih se obično daju kurtoazne izjave, na temelju kojih je nemoguće odgonetnuti što se događalo iza zatvorenih vrata.

Verbalni okršaj u Bijeloj kući samo je kulminacija višetjedne napetosti i sukoba između Washingtona i Kijeva nakon što je američki predsjednik bez sudjelovanja Ukrajine pokrenuo dijalog s ruskim predsjednikom Putinom o okončanju rata u Ukrajini. Trump se u dosad neviđenom vanjskopolitičkom zaokretu u odnosu na prošlu administraciju solidarizirao s Putinovom Rusijom, prozivajući i napadajući žrtvu ruske agresije, Ukrajinu, koristeći pritom uobičajene teze kremaljske propagande, što je došlo do izražaja i tijekom svađe u Bijeloj kući. Čini se da je upravo to i dovelo do otvorenog sukoba, kada je Zelenski pokušavao odgovoriti na iznesene tvrdnje. Trump je ignorirao ukrajinske zahtjeve za američkim sigurnosnim jamstvima, inzistirajući pritom na ukrajinskom potpisivanju neokolonijalnog sporazuma o rijetkim metalima, kojim je pokušao od Ukrajinaca iznuditi 500 milijardi dolara i osigurati opskrbu svoje zemlje strateškim resursima.

Europa uz Zelenskog

Ukrajina će sada biti u još težoj situaciji nego što je bila, iako je i prije verbalnog sukoba postalo jasno da je Trump spreman Ukrajinu pustiti niz vodu. Incident je izazvao ogromno oduševljenje i likovanje u Moskvi. Putinov savjetnik Kiril Dmitrijev nazvao je svađu Trumpa i Zelenskog povijesnom, dok je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova uvjeravala da je Trump iskazao suzdržanost u odnosu prema “lopovu” Zelenskom, čudeći se i što Trump i Vance nisu udarili “tog lopova”. Iz Europe pak stižu poruke potpore Zelenskom.

Odmah su se oglasili francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je naglasio da je u ratu u Ukrajini Rusija agresor, a da je Ukrajina napadnuta. Poljski premijer Donald Tusk poručio je Ukrajincima da nisu sami, baš kao i španjolski premijer Pedro Sanchez. “Nikad nećete biti sami”, poručili su Zelenskom u zajedničkoj poruci predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, dok je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas poručila da je postalo jasno da “slobodni svijet treba novog vođu”. Oglasio se i premijer Andrej Plenković, poručivši da Ukrajina treba mir koji znači suverenost, teritorijalnu cjelovitost i sigurnu Europu.