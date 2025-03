Zelenski se raspisao na X-u: 'Potrebno nam je više od toga. Borimo se tri godine. Rusi nas ubijaju'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se oglasio na X-u i uputio zahvale Sjedinjenim Državama iako je jučer između njega i američkog predsjednika Donalda Trumpa izbila svađa u Bijeloj kući. Osim zahvala izrazio je kako se Ukrajini mora osigurati "pravedan i trajni mir" s obzirom na to da je Rusija poznata po tome kako krši svoja obećanja. - Vrlo smo zahvalni Sjedinjenim Državama za svu potporu. Zahvalan sam predsjedniku Trumpu, Kongresu na njihovoj dvostranačkoj potpori i američkom narodu. Ukrajinci su uvijek cijenili ovu podršku, posebno tijekom ove tri godine invazije punog opsega - napisao je Zelenski.

- Naš odnos s američkim predsjednikom je više od samo dva lidera; to je povijesna i čvrsta veza između naših naroda. Zato uvijek počinjem riječima zahvalnosti naše nacije američkoj naciji - dodao je. - Amerikanci su pomogli spasiti naše ljude. Ljudi i ljudska prava su na prvom mjestu. Zaista smo vam zahvalni. Želimo samo čvrste odnose s Amerikom i stvarno se nadam da ćemo ih imati. Kao što je predsjednik Reagan jednom rekao, "Mir nije samo odsutnost rata." Govorimo o pravednom i trajnom miru - slobodi, pravdi i ljudskim pravima za sve. Prekid vatre neće uspjeti s Putinom. Prekinuo je primirje 25 puta u posljednjih deset godina. Pravi mir je jedino rješenje. Spremni smo potpisati sporazum o mineralima i to će biti prvi korak prema sigurnosnim jamstvima. Ali to nije dovoljno i potrebno nam je više od toga. Prekid vatre bez sigurnosnih jamstava je opasan za Ukrajinu. Borimo se tri godine i ukrajinski narod mora znati da je Amerika na našoj strani - kazao je Zelenski u podužoj objavi na X-u.

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101