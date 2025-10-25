Naši Portali
LAŽNA REMEK-DIJELA

Njemačka policija razbila lanac krivotvoritelja slika: Tražili milijunske iznose za lažnog Picassa, Rembrandta...

Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
25.10.2025.
u 08:55

Policija je prvi put otkrila aktivnosti grupe u trenutku kada je glavni osumnjičenik na prodaju ponudio dvije navodno originalne Picassove slike, među kojima i onu na kojoj je prikazana fotografkinja i aktivistica Dora Maar, njegova dugogodišnja partnerica i muza.

Njemačka policija objavila je da je razbila lanac krivotvoritelja slika koji su navodno tražili milijunske iznose za umjetnička platna za koja su tvrdili da su ih izradili majstori poput Pabla Picassa i Rembrandta, a među njima je i slika koja je desetljećima bila izložena u amsterdamskom Rijksmuseumu.

Policija je prošli tjedan uhitila, a zatim uvjetno pustila na slobodu navodnog predvodnika krivotvoritelja, 77-godišnjaka iz jugozapadne Njemačke. On i njegovih deset suučesnika suočeno je s optužbama za organiziranu zavjeru radi prijevare s krivotvorenim umjetničkim djelima.

U istodobnim racijama realiziranim u srijedu u zoru 15. listopada, policija je ušla u više prostora širom Njemačke i Švicarske, zaplijenivši pritom dokumente, mobitele i više sumnjivih umjetničkih krivotvorina, objavila je policija u Bavarskoj koja je vodila operaciju. Policija je prvi put otkrila aktivnosti grupe u trenutku kada je glavni osumnjičenik na prodaju ponudio dvije navodno originalne Picassove slike, među kojima i onu na kojoj je prikazana fotografkinja i aktivistica Dora Maar, njegova dugogodišnja partnerica i muza.

Daljnja je istraga otkrila da je zatražio i 120 milijuna švicarskih franaka za krivotvorinu Rembrandtove slike De Staalmeesters iz 1662., kolektivnog portreta koji visi u Rijksmuseumu od 1885., izvijestila je policija. Slika je bila u vlasništvu 84-godišnje Švicarke, koja je i sama bila pod istragom. Osumnjičenici su policiji rekli da je platno koje visi u Amsterdamu kopija.

Grupa je na prodaju ponudila još najmanje 19 krivotvorina, među kojima su navodno i djela Petera Paula Rubensa, Anthonyja van Dycka, Joana Miroa, Amedea Modiglianija i Fride Kahlo. Policija kaže da su za njih tražili između 400.000 i 14 milijuna eura te dodaje da još nije poznato je li ijedna slika prodana.
slike Picasso Njemačka krivotvorene umjetnine krivotvoritelji

