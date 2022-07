'Nisam vjerovao da se prijeti oružjem i da se radi o sinu čovjeka kojeg je Tuđman odlikovao'

Predsjednik Zoran Milanović u posjetu je Korčuli. Sudjelovao je i održao prigodni govor na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Korčule u prigodi Dana Grada. Nakon sjednice Milanović je odgovarao na pitanja novinara.

Na pitanje što misli o uhićenjima u vrhu policije kazao je: Pohapsili su te policajce. Kako se zovu ti ljudi uopće?. Mi smo otvarali most neki dan u duhu dobrosusjedstva i dobre vjere, a gore prijete. Ja sam Plenkoviću prije više mjeseci rekao da se sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost. Pitanje nacionalne sigurnosti ipak nije Ukrajina, to je BiH, nakon onoga što se dogodilo jučer, moja ponuda Plenkoviću i HDZ-u još uvijek stoji. To su teme o kojima moramo razgovarati, tiču se sudbine hrvatskog naroda u BiH", kazao je Milanović pritom misleći na izjave Bakira Izetbegovića da su se Bošnjaci "prebrojali" i svjesni su svoje vojne snage.

"Čović i Krišto su sjedili u prvom redu na otvaranju mosta, što mi je bilo drago vidjeti, samo to je protokolarna gesta, mi očito imamo bipolarnu politiku, čas pružamo zaštitu i dajemo podršku, čas se skrivamo kao zec u kupusu", rekao je Milanović.

Komentirao je i rukovanje s premijerom Andrejem Plenkovićem.

"Ja sam mu prišao i pružio ruku", kazao je Milanović. Na pitanje novinara hoće li to učiniti u Kninu na Oluji Milanović je rekao: " Isuse Bože, sada vi mene pitate hoće li mi se ista takva situacija ponoviti. Ja razmišljam o tome što se događa tu par kilometara dalje, događa se drama. Srećom neće biti pucnjave jer nemaju oružje, a ne hoću li se rukovati s Andrejem Plenkovićem. Što je to, vijest?".

"U nekim stvarima u kojima nam, ne rade o glavi, nego hajdemo reći o ruci, moramo raditi skupa", napomenuo je..

Milanovića su pitali što misli o smjernicama Vlade o uštedi energije i misli li on na Pantovčaku uvesti mjere.

"Gledajte, ako ćete staviti klimu na 25, prodajte je Romima neka je odnesu, oni će napravit profit na tome. Romi su vrlo spretni u tim stvarima. Što znači klima na 25. Onda ju isključi. Klima ne radi na 25. Posebno klima srednje kvalitete. Čim padne kiša nakon Gospe, te mjere postaju bespredmetne", rekao je.

"Sve je to OK. Nije ovo bilo ruganje s Filipovićem, vjerojatno je mislio dobro, jer što on tu može. Ili će se situacija u Ukrajini smiriti ili će kineski premijer koji nas je onako srdačno pozdravio na Pelješkom mostu nešto dogovoriti s Putinom ili Bidenom, EU se tu neće ništa pitati, von der Leyen, Plenkovića, mene se neće ništa pitati, a naš zadatak, nas dvojice je da odradimo poslove na dobrobit svog naroda", kazao je Milanović.

Komentirao je i kritike visokog predstavnik Christiana Schmidta.

“Čovjek je potkralj”, kazao je Milanović za Schmidta koji je izjavio da ga je Milanović uvrijedio. “Sad će meni, koji sam predsjednik zemlje koja je u Europskoj Uniji, reći neki čovjek kojeg nisam nikada upoznao, da sam ga uvijedio! Pa dobrodošao u svijet odraslih, ja uvrede dobivam na dnevnoj bazi", kazao je.

Milanović je održao govor i na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Korčule.

"Prije nekoliko dana otvoren je Pelješki most. Ovo je jedna fantazija koja se pretvorila u materijalno. Most za Korčulu za Korčulu ili ne to ćete vi odlučite. Postoje prioriteti. Ja neću biti prorok u tuđem mjestu. Most je strateška stvar. U potrazi za rješenjem uvijek se ide pragmatično. Most je tu, imat će svoj promet, možda je nekoliko spekulanata zaradilo, možda nije. Taj most je puno više od prometnog koridora. Vama treba zračna luka no to je problem", kazao je Milanović.

"Spominjali ste Krk, i sad ću otići tamo, moja majka provodi svoje dane tamo. Porijeklom sam iz tog kraja i pamtim vrijeme prije mosta. To je bio jedan fin, nezaostao otok, onda je došao most i kažu da se otok od tada promijenio. Narastao je broj stanovnika. Naši otoci su rajski prostor", dodao je.

"Jako mi je drago što je most tu, na njemu se sanjalo, fantaziralo, manipuliralo. Super, sjajno, međutim i dalje kada kreneš automobilom koliko ti treba do Vele Luke. Opet je Vela Luka dalje od Cavtata. Borite se za zeleni otok", kazao je.

"Otvarajući most prije nekoliko dana u jednoj simboličnoj gesti spominjao sam BiH i da taj most nije napravljen u inat. Slušam ovih dana ratoborne izjave i nisam vjerovao da ćemo doći do toga da se prijeti oružjem i da se radi o sinu čovjeka kojeg je Tuđman odlikovao, 26, 27 godina poslije, njegov sin priča gluposti", kazao je Milanović aludirajući na Bakira Izetbegovića predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA) koji je neizravno prijetio ratom kada je izjavio da su se Bošnjaci "prebrojali" i svjesni su svoje vojne snage.

