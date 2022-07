Krunica, anđeli i biskupov blagoslov duhovna su armatura Pelješkog mosta

Osim tona i tona betona i čeličnih armatura, u Pelješki most ugrađene su i tri važne duhovne komponente. I to treba naglasiti, kako se te činjenice ne bi izgubile u sveopćoj radosti pri njegovu otvaranju i puštanju u promet. Most je važan infrastrukturno, prometno, geopolitički, turistički, ali i duhovno. Osjetili su to neki ljudi istančanoga duha, kada su, ničim izazvani tj. bez ikakvih ljudskih motiva za slavom i probitkom, napravili neke poteze, kao što je polaganje krunice u vrh stometarskog pilona Pelješkog mosta tijekom njegove gradnje. Ili postavljanje replika Stepinčevih anđela s jedne i s druge strane obale.