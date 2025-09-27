Nikome ne treba biti sporno što stranci postaju državljani

Nema nikakvog razloga da MUP izbjegava dati podatak, odnosno da taji koliko je stranaca proteklih godina dobilo hrvatsko državljanstvo, iz kojih sve država oni potječu i po kojoj su ga osnovi dobili, tim više što je transparentna komunikacija i davanje podataka od interesa za javnost bitna za povjerenje građana u institucije ove zemlje. Zar bi hrvatski građani vidjeli nešto sporno u tome da je toliko i toliko stranaca, koji borave u Hrvatskoj osam godina, poznaju hrvatski jezik, latinično pismo, hrvatsku kulturu i društveno uređenje te poštuju pravni poredak, dobilo hrvatsko državljanstvo? A taj podatak i ne može biti državna tajna. Uostalom, kako hrvatski državljani, koji su zbog iseljavanja i sami stjecali državljanstva drugih zemalja koje su voljeli i poštovali kao i svoju domovinu, mogu biti protiv stranaca koji doprinose Hrvatskoj i pritom poštuju njezinu kulturu i pravni poredak?
Ne bi trebalo biti sporno da pripadnici hrvatskog iseljeništva, kao i Hrvati koji žive izvan Republike Hrvatske, imaju pravo na hrvatsko državljanstvo
Očito u MUP-u kriju nešto kad ne žele dati podatke koji bi trebali biti od javnog interesa. Na taj način će samo dodatno podgrijavati atmosferu nepovjerenja. Ali očito imaju razloga skrivati ono što većinu najviše zanima.