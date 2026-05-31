Mostovac Rotim, nakon povijesti, pao i na ispitu iz političke ekonomije

Krešimir Rotim, član predsjedništva Mosta, objavio je video u kojem se osvrnuo na strane radnike te njihov doprinos mirovinskom sustavu. Kako kaže, namjeravao je razbiti tri mita. Tvrdi da strani radnici ne mogu spasiti mirovinski sustav, iako nije jasno tko uopće smatra da će ga imigranti spasiti. Kaže i da se hrvatsko gospodarstvo ne bi trebalo oslanjati na uvoz radne snage s drugog kontinenta.

Rotim je jasno zauzeo stav protiv uvoza radne snage, a najdalje je otišao objavivši da bi prihvatio i lošiju turističku sezonu, propast dijela restorana i kafića te manju gradnju skupih stanova nego nastavak sadašnjeg modela zapošljavanja stranih radnika.

Posebice mu smetaju radnici s drugih kontinenata i njih bi se riješio makar gospodarstvo stalo. Rotim, inače povjesničar, javnosti je već poznat po ranijim istupima, među ostalim po videu u kojemu je branio ustaše i relativizirao zločine u Jasenovcu.