GAF TJEDNA

Mostovac Rotim, nakon povijesti, pao i na ispitu iz političke ekonomije

Zagreb: Most predstavio listu za 1. izbornu jedinicu s nositeljicom Marijom Selak Raspudić
1/3
Vladimir Barišić
31.05.2026.
u 11:45

Posebice mu smetaju radnici s drugih kontinenata i njih bi se riješio makar gospodarstvo stalo.

Krešimir Rotim, član predsjedništva Mosta, objavio je video u kojem se osvrnuo na strane radnike te njihov doprinos mirovinskom sustavu. Kako kaže, namjeravao je razbiti tri mita. Tvrdi da strani radnici ne mogu spasiti mirovinski sustav, iako nije jasno tko uopće smatra da će ga imigranti spasiti. Kaže i da se hrvatsko gospodarstvo ne bi trebalo oslanjati na uvoz radne snage s drugog kontinenta.

Rotim je jasno zauzeo stav protiv uvoza radne snage, a najdalje je otišao objavivši da bi prihvatio i lošiju turističku sezonu, propast dijela restorana i kafića te manju gradnju skupih stanova nego nastavak sadašnjeg modela zapošljavanja stranih radnika.

Posebice mu smetaju radnici s drugih kontinenata i njih bi se riješio makar gospodarstvo stalo. Rotim, inače povjesničar, javnosti je već poznat po ranijim istupima, među ostalim po videu u kojemu je branio ustaše i relativizirao zločine u Jasenovcu.
strani radnici Most krešimir rotim

ST
Stubicanec
12:59 31.05.2026.

Teški stručnjak.

ST
sttipe
12:47 31.05.2026.

Kakav Gaf? To je zrno zdravog razuma!! Nisu "njemci", (ili točnije vlasnici firmi u Njemačkoj, ne moraju biti njemci), bili dobri ljudi koji daju velike plaće u odnosu na ostale, oni su imali situaciju nedostatka radne snage, pa su morali bolje plaćati ili zatvarati.. Hrvatska jednom u ciloj povijesti ima takvu priliku, i tu priliku su im uzeli sinovi hdza, i sdpa, sa firmama za uvoz sirotinje, za loju onda tribaju radit domaći ljudi, u dobrom dijelu, slučajeva.

12:20 31.05.2026.

Ovo je činjenica ili komentar?

