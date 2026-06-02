Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVO

Zagrijavanje 17. lipnja u Z Centru: Budi u centru igre uz pub kviz, stolni nogomet i navijanje

VL
Autor
Večernji.hr
02.06.2026.
u 17:22

Posjetitelje očekuje turnir u stolnom nogometu koji se igra u parovima, pub kviz za timove od 3 do 5 igrača te brojne nagradne igre i dodatni sadržaji koji će stvoriti pravu navijačku atmosferu uoči utakmice Hrvatske reprezentacije

Uoči prve utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu, ljubitelje nogometa očekuje Zagrijavanje - veliko navijačko druženje u Z Centru. U srijedu, 17. lipnja, od 17 sati, Z Centar postaje mjesto okupljanja svih navijača koji žele osjetiti atmosferu velikog nogometnog spektakla i zajedno odbrojavati do početka utakmice Hrvatske koja počinje u 22 sata.

Z Centar će tog dana biti u znaku nogometa, navijanja i dobre zabave. Posjetitelje očekuje turnir u stolnom nogometu koji se igra u parovima, pub kviz za timove od 3 do 5 igrača te brojne nagradne igre i dodatni sadržaji koji će stvoriti pravu navijačku atmosferu uoči utakmice Hrvatske reprezentacije.

Program započinje u 17 sati turnirom u stolnom nogometu za parove, dok je početak pub kviza predviđen za 19:30 sati. Svi zainteresirani mogu se unaprijed prijaviti za pub kviz i stolni nogomet te se uključiti u natjecanja, nagradne igre i ostale zabavne sadržaje koji ih očekuju tijekom večeri. 

Osim navijačkog događanja u Z Centru, Večernji list pripremio je i bogat sadržaj za sve ljubitelje nogometa - kroz veliki specijal na Večernji.hr čitatelji će tijekom cijelog Svjetskog nogometnog prvenstva moći pratiti najvažnije vijesti, ekskluzivne nogometne podcaste i stručne analize te biti u tijeku sa svim ključnim trenucima turnira

Uskoro stiže i magazin "Svjetsko nogometno prvenstvo", koji na više od 160 stranica donosi sve što navijači trebaju znati o najvećem nogometnom spektaklu godine – od analiza reprezentacija i rasporeda utakmica do ekskluzivnih intervjua i priča iz svijeta nogometa. Pridružite nam se 17. lipnja i zagrijte se za utakmicu u Z Centru, prijavite svoj tim, osvojite vrijedne nagrade i budite dio navijačke atmosfere kojom zajedno otvaramo Svjetsko nogometno prvenstvo.  Budi u centru igre. Budi u Z Centru.
Amerikanci rangirali favorite Svjetskog prvenstva: Evo na kojem je mjestu Hrvatska i tko je sve ispred vatrenih
Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo Z centar navijanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!