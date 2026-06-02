Zagrijavanje 17. lipnja u Z Centru: Budi u centru igre uz pub kviz, stolni nogomet i navijanje

Uoči prve utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu, ljubitelje nogometa očekuje Zagrijavanje - veliko navijačko druženje u Z Centru. U srijedu, 17. lipnja, od 17 sati, Z Centar postaje mjesto okupljanja svih navijača koji žele osjetiti atmosferu velikog nogometnog spektakla i zajedno odbrojavati do početka utakmice Hrvatske koja počinje u 22 sata.

Z Centar će tog dana biti u znaku nogometa, navijanja i dobre zabave. Posjetitelje očekuje turnir u stolnom nogometu koji se igra u parovima, pub kviz za timove od 3 do 5 igrača te brojne nagradne igre i dodatni sadržaji koji će stvoriti pravu navijačku atmosferu uoči utakmice Hrvatske reprezentacije.

Program započinje u 17 sati turnirom u stolnom nogometu za parove, dok je početak pub kviza predviđen za 19:30 sati. Svi zainteresirani mogu se unaprijed prijaviti za pub kviz i stolni nogomet te se uključiti u natjecanja, nagradne igre i ostale zabavne sadržaje koji ih očekuju tijekom večeri.

Osim navijačkog događanja u Z Centru, Večernji list pripremio je i bogat sadržaj za sve ljubitelje nogometa - kroz veliki specijal na Večernji.hr čitatelji će tijekom cijelog Svjetskog nogometnog prvenstva moći pratiti najvažnije vijesti, ekskluzivne nogometne podcaste i stručne analize te biti u tijeku sa svim ključnim trenucima turnira.

Uskoro stiže i magazin "Svjetsko nogometno prvenstvo", koji na više od 160 stranica donosi sve što navijači trebaju znati o najvećem nogometnom spektaklu godine – od analiza reprezentacija i rasporeda utakmica do ekskluzivnih intervjua i priča iz svijeta nogometa. Pridružite nam se 17. lipnja i zagrijte se za utakmicu u Z Centru, prijavite svoj tim, osvojite vrijedne nagrade i budite dio navijačke atmosfere kojom zajedno otvaramo Svjetsko nogometno prvenstvo. Budi u centru igre. Budi u Z Centru.