'Nije u šoldima sve', vratilo se više od polovice liječnika koji su otišli iz Hrvatske

O problemima u zdravstvu često se govori, a jedan od problema o kojem se posljednje vrijeme najviše raspravlja jesu plaće liječnika i ostalog medicinskog osoblja. Nakon što je Vlada prvo odbila povećanje od 4 posto za plaće u zdravstvu, početkom prošlog tjedna sindikatima je ponudila 7-postotno povećanje plaća koje su Sindikati u zdravstvu prihvatili i parafirali u petak.

"Neće sedam ili deset posto povećanja zadržati liječnike u zemlji, nije to presudna stvar, ali je znakovito da ova Vlada povećava plaće u granicama mogućeg. Mi sada u Hrvatskoj povećavamo broj liječnika i sestara, a poglavito povećavamo broj specijalizacija. Nažalost, preko noći ne može se ispraviti to što se prije pet godina nije davao dovoljan broj specijalizacija. Da se to dogodilo, mi ne bismo sada imali krizna stanja po bolnicama", kazao je danas ministar Kujundžić gostujući na televiziji N1.

Istaknuo je i da se zalaže za model povećanja plaća onima koji rade.

"Apsolutno sam protiv uravnilovke. Nismo svi isti, ni u svijetu nemaju svi iste plaće, Možemo i ja i vi biti gastroenterolozi, ali ako vi radite više, imat ćete veću plaću od mene i to smo promijenili u zakonu, u pripremi je i pravilnik. One koji znaju i rade treba platiti osjetno više", rekao je.

Osvrnuo se i na liječnike koji su Hrvatsku napustili prije nego što su doživjeli ovo novo povećanje.

"Otišlo je 600 liječnika ali, na sreću, više od polovice se vratilo, imamo trend da se liječnici vraćaju u Hrvatsku", ustvrdio je ministar dodajući da zna nekoliko kolega koji se vraćaju iz Švedske, Velike Britanije, Njemačke.

"Vraćaju se jer shvate da 'nije u šoldima sve'. Imaju veće plaće, da, ali nije život čovjeka bolji samo zato što će imati više novca", zaključuje ministar.