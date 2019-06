Nije dobro što odlazi, a ključna je za pripremu predsjedanja EU

Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić postaje glavna tajnica Vijeća Europe. No što i koliko to uopće znači za nas i našu zemlju, čime je ona to zaslužila, što je ona kao hrvatska ministrica značajno učinila za Hrvatsku te kako će se njen odlazak odraziti na pripreme za skorašnje hrvatsko predsjedanje Vijećem EU?

– Vijeće Europe je paneuropska institucija koja se bavi ljudskim pravima, vladavinom prava i demokracijom. Kada imamo na umu da se radi o najstarijoj i uglednoj organizaciji, biti izabran na njeno čelo velika je čast i stvar, ne samo za pojedinca nego i za državu, ali i velika obveza. Sada je na samoj Pejčinović Burić da pokaže da je dorasla tom zadatku, kao i da opravda povjerenje koje joj je poklonila parlamentarna skupština, a to sigurno neće biti lako uzmemo li u obzir koji su izazovi pred ovom institucijom, ali i zemljom iz koje P. Burić dolazi gdje ljudska prava i vladavina prava nisu uvijek na razini na kojoj bi trebali biti – kazao je SDP-ov Domagoj Hajduković osvrnuvši se i na dosadašnji ministričin rad.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Iza nje je stajala Vlada

– Kao ministrica vanjskih poslova ona se nije pretjerano isticala te nije poznata široj javnosti ni po nečem dobrom, ali ni po aferama, a svjedoci smo toga da gotovo svaki ministar u Vladi Andreja Plenkovića ima neku aferu. Isto tako, izbor P. Burić dokaz je da se Hrvatska može ozbiljno pozicionirati na međunarodnoj sceni, no onda kada iza te kandidature iskreno stoji Vlada, što nije bio slučaj kod kandidature Vesne Pusić za glavnu tajnicu UN-a. Tada smo se dosta osramotili kao država, a sve zbog toga što Vlada nije htjela podržati osobu koja, iako visoko kvalificirana za taj posao, ne dolazi iz istog političkog spektra – dodao je Hajduković nadovezujući se i na to što P. Burić, gradeći međunarodnu karijeru, odlazi u jeku priprema za hrvatsko predsjedanje Vijećem EU u Zagrebu.

– Nisam zadovoljan kako idu pripreme za naše predsjedanje Vijećem EU. Odlazak osobe koja je ključna za organizaciju i koordinaciju predsjedanja sigurno je veliki udarac organizaciji predsjedanja. Osoba koja će sad naslijediti P. Burić na ministarskom mjestu imat će jako težak zadatak, upravo u svijetlu organizacije ovog događaja, koji će biti tim veći ako ta osoba do sada nije imala doticaja s pripremama za to predsjedanje – uzvratio je Hajduković.

“Bila je loša ministrica”

– Bio bih jako sretan čovjek da mogu od srca čestitati gospođi Burić na imenovanju na tako važnu poziciju jer je to čast i velika prilika za Hrvatsku, ali budući da znamo iz kojeg političkog miljea ona dolazi i da su za nju i njezina predsjednika Plenkovića neki drugi interesi prioritetniji od interesa vlastite države, bojim se da Hrvatska od toga neće imati koristi – kazao je šef Živog zida Ivan Vilibor Sinčić.

Ni Nikola Grmoja iz Mosta nije štedio kritike rekavši:

– P. Burić bila je loša ministrica: potpuno u sjeni premijera što se tiče vanjske politike, a njen je mandat obilježen aferama, od one da je njen suprug gurao projekt termoelektrane na ugljen na Perući do protupravnog trošenja novca u Washingtonu i Canberri. Ona je iskoristila svoju ministarsku poziciju za građenje osobne međunarodne karijere i Hrvatska od toga neće imati neke koristi osim što će ona osobno imati od toga koristi.