Ni Plenković ni Bernardić nisu privukli neodlučne

Ni dva dana nakon žestoke debate između Andreja Plenkovića i Davora Bernardića komentari se ne stišavaju. Analiziraju se njihovi najbolji potezi, ali im se i zamjeraju pogreške, a ima li uopće pobjednika te jesu li oponenti uspjeli privući neodlučne, komentiraju naši stručni analitičari – Božo Skoko, Ankica Mamić, Dragan Bagić, Krešimir Macan i Damir Jugo.

Tko je pobjednik sučeljavanja i zašto?

Skoko: Pobjednik debate je nedvojbeno Plenković, jer je pokazao znanje, iskustvo, sigurnost te liderske sposobnosti… Uspješno je odgovorio na sve provokacije suparnika i pokazao više liderskog potencijala i bolju upućenost u teme visoke politike. Koliko god je Bernardić imao dobrih trenutaka, pripremljenosti i zgodnih udaraca, vidjelo se njegovo neiskustvo, nesigurnost, nedovoljno znanje i strah pred odgovornosti. Da je u pitanju natjecanje u retorici, sigurno bi mu sve to uzeli u obzir i dodijelili bodove. No mi ovdje govorimo o kompetencijama za budućeg premijera koji treba voditi Hrvatsku u prilično izazovnom razdoblju pa samim time trebamo biti zahtjevniji po pitanju kriterija.

Mamić: Rekla bih da je pobjednik Plenković, ali ipak nije uspio poniziti Bernardića kao što su mnogi očekivali. Nije to uspio učiniti jer mu je Bernardić dobro parirao, no Plenković je jasno pokazao da je puno talentiraniji za javni nastup te da je u zadnje četiri godine skupio puno iskustva.

Bagić: Nema pobjednika ove debate jer su važna očekivanja. Plenković je sve odradio u skladu s očekivanjima, kontrolirano je sudjelovao u debati, bio smiren i sigurno je komunicirao. Verbalno i neverbalno to je odradio jako dobro te je postao nekoliko svojih ključnih poruka, poput one da Bernardić nije sposoban biti premijer. No Plenković nije pokazao ništa novo, bio je standardno dobar. Dok je Bernardić s druge strane ostvario puno bolji rezultat od očekivanog te je pokazao da se može jako dobro pripremiti za ovakve duele. Dobro je napadao Plenkovićevu politiku, dok je Plenković više njega napadao na osobnoj razini.

Jugo: Rekao bih da nema jasnog pobjednika i to iz razloga što su Bernardićevi simpatizeri dobili argumente kojima ga mogu braniti jer je šef SDP-a pozitivno iznenadio. Iako je Plenković objektivno bio superiorniji, i njemu se mogu pronaći mane.

Je li Bernardić pokazao liderske sposobnosti i kapacitet za vođenje države?

Skoko: Pokazao je energičnost, upornost i dobru pripremljenost, odnosno spremnost na učenje. Sve su to dobre osobine za političara, ali bojim se da je to nedovoljno da se bude premijer u kriznim vremenima. Liderske sposobnosti ne mogu se pokazati u jednoj emisiji, koliko god bila važna. One se grade i pokazuju djelovanjem na političkoj sceni godinama. Nažalost, Bernardić još nije izgradio liderski status u vlastitoj stranci, ni među oporbom. A to je trebala biti ključna ulaznica za ovu bitku. Dakle, potencijala ima, ali još djeluje kao dobar učenik.

Mamić: Bernardić to ipak nije uspio pokazati, što ne znači da nema kapaciteta. No dobar premijer mora imati i dobar tim, a mi i dalje ne znamo tko su glavni ljudi Restart koalicije. U njihovoj kampanji uopće nema ljudi te se glasači pitaju tko će biti njihovi ministri ako krenu u sastavljanje Vlade. No to nije kritika samo Restartu, ni Škoro to nije napravio, a ni za Plenkovića nismo sigurno hoće li ponovno mijenjati ministre.

Bagić: Bernardić je pokazao da se može dobro pripremiti. Iako on nema urođene liderske sposobnosti poput Plenkovića, Sanadera ili Milanovića. On je, dapače, potvrdio da nema te crte ličnosti, ali je pokazao da ih može nadoknaditi učenjem i dobrom pripremom.

Jugo: Bernardić je prije svega pokazao da može puno bolje nego što su ljudi od njega očekivali. On se jako dobro pripremio te je pokazao da bi jednako spremno mogao odgovoriti i na neke druge izazove. No, ako ga uspoređujemo s Plenkovićem, sadašnji premijer ipak je u prednosti.

Macan: Bernardić je pokazao da nije loš, ali i da još uvijek nije na Plenkovićevoj razini. Jednostavno, ako idete na važnu operaciju, htjet ćete da vas operira renomirani stručnjak, a ne početnik, koliko god on potencijala imao. Bernardić je svakako pokazao da se može dobro pripremiti, srčano je ušao u bitku i u konačnici preživio. I na tome mu treba čestitati.

Što bi i Plenković i Bernardić trebali učiniti da privuku neodlučne?

Skoko: Trebali bi se maknuti od međusobnih nadmudrivanja i imati više u fokusu birače i njihova očekivanja. Moraju dati odgovore na teme koje muče ljude, pokazati konkretnije planove za izlazak iz krize, reforme i gospodarski rast. Dakle, baviti se strateškim pitanjima, a ne temama koje zabavljaju birače, ali nisu nužne za njihov život. Moraju pokazati ljudsku dimenziju, više uvažavati protivnike…

Mamić: Smatram da su neodlučni birači najveći gubitnici ove debate jer tijekom dva sata u prime timeu, što je ozbiljno televizijsko vrijeme, mi nismo čuli apsolutno ništa o politikama koje će se voditi iduće četiri godine. Niti jedna niti druga strana nije uspjela argumentirati zašto bismo baš njih trebali zaokružiti na izborima i to je promašaj. Rezultat će da će građani još više biti odbijeni od politike i političara. U nekim je trenucima bilo jako naporno gledati to sučeljavanje u kojem su si sudionici međusobno upadali u riječ te nisu ni rečenicu bili u stanju završiti. Mislim da Andrej Plenković i Davor Bernardić trebaju shvatiti da je poanta da ovih zadnjih nekoliko dana prije izbora privuku upravo neodlučne birače, a oni su samo apelirali na one koji su već njihovi. Oni koji su

planirali glasati za Restart, učinit će to i nakon ove debate, jednako kao što su HDZ-ovi glasači i dalje

na strani HDZ-a. Dan nakon izbora na društvenim se mrežama točno vidjelo tko je čiji, no neodlučni birači traže manje sukoba na osobnoj razini i više objašnjenja. Ostalo nam je još nekoliko dana do izbora, glasači imaju stotinu pitanja, a u ovoj kampanji nisu dobili niti jedan odgovor.

Bagić: Teško je reći što treba učiniti kako bi se privukli neodlučni birači jer se radi o jednoj heterogenoj skupini koja se jako razlikuje po svojim stavovima, svjetonazoru, pa čak i motivaciji za izlazak na izbore. Mislim da Bernardić jučer nije privukao neodlučne, ali je zaustavio odljev SDP-ovih birača. Zadnjih se tjedna, naime, mogao primijetiti rast rejtinga manjih stranaka na centru i na ljevici, a oni su vjerojatno uzimali glasove Restart koaliciji. Tako da je Bernardić dao svoj obol da se zaustavi to. S druge strane, Plenković isto nije privukao nove birače jer nije pokazao ništa novo. Već smo prije znali da je on dobar, primjerice, na europskoj sceni, ali neodlučnima će morati ponuditi nešto više.

Jugo: Neodlučni će i kod jednog i kod drugoga tražiti mane i pod povećalom gledati ono loše što su napravili. Bernardiću tako mogu zamjeriti jako lošu verbalnu komunikaciju, na trenutke je izgledao jako kaotično s onim papirima. Također, vidjelo se da se nekoliko puta zarumenio te je odao dojam kao da je student na ispitu pred profesorom. S druge strane, Plenkoviću bi neodlučni mogli zamjeriti bahatost.

Macan: Ni jedan ni drugi nisu poslali jasne poruke. Da bi pokazao svoju vjerodostojnost, Bernardić mora jasno reći što bi on napravio da postane premijer, a ne samo kritizirati. S druge strane, Plenković mora prestati docirati, priznati da nije sve u njegovu mandatu bilo savršeno te što bi u idućem napravio bolje.

