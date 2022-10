Nezapamćeni zločin: Šokirani Tajlanđani pitaju se kako je netko mogao ubiti toliko djece

Grozan zločin šokirao je Tajland. Bivši policajac pištoljem i nožem ubio je 38 ljudi, od čega je bilo čak 22 djece u vrtiću, a nakon toga ubio je svoju suprugu i posinka te na kraju i sebe. Ovaj nezapamćeni zločin dogodio se na sjeveroistoku Tajlanda, u regiji Nong Bua Lamphu.

Ubio suprugu i posinka

Masovni ubojica Panya Kamrab (34) bio je policajac do prošle godine, dok ga nisu otpustili zbog posjedovanja narkotika. Policija govori da je Kamrab ujutro bio na saslušanju na sudu zbog svog slučaja, nakon čega se odvezao do vrtića koji je pohađao njegov četverogodišnji posinak. No, kada je shvatio da ga tamo nema, postao je bijesan te je otvorio vatru i počeo ubijati zaposlenike vrtića, a zatim i djecu. Ušao je u prostoriju u kojoj su djeca spavala i počeo ih ubadati nožem, izvijestili su lokalni mediji. Ubio je čak 22 djece, najmlađa žrtva imala je dvije godine.

– Ubojica je došao u vrijeme ručka i najprije ubio četvero ili petero zaposlenika vrtića. Ljudi su najprije mislili da se radi o vatrometu. Zaista je šokantno, kada smo shvatili da je pucnjava, svi smo počeli trčati i skrivati se. Toliko je djece ubijeno... – rekla je potresena zaposlenica jednog obližnjeg ureda Reutersu.

Nakon toga automobilom je odjurio kući i tamo ubio svoju suprugu i posinka te na kraju i sebe. Ne zna se točan motiv groznog zločina. Svjedoci su agenciji AFP rekli da je bivši policajac bio poznat u lokalnoj zajednici kao ovisnik o drogi, a policija je rekla da vjeruje da je počinitelj bio pod utjecajem amfetamina kada je započeo svoj strašan pohod. Vlada je naredila opsežnu istragu o ovom zločinu. Prema prvim rezultatima istrage, pištolj je bio 9-milimetarski i Kamrab ga je kupio legalno.

”U Tajlandu vlada potpuna nevjerica da je itko mogao tako okrutno ubiti toliko male djece te mnogi pokušavaju dokučiti što je potaknulo bivšeg policajca da to učini”, piše BBC-jev dopisnik koji je sletio u Tajland. Regija u kojoj se zločin dogodio udaljena je 540 kilometara sjeveroistočno od Bangkoka.

Foto: Rescue workers stand next to coffins containing the bodies of victims at Udon Thani hospital in Udon Thani province, following a mass shooting in the town of Uthai Sawan, around 500 km northeast of Bangkok in the province of Nong Bua Lam Phu, Thailand October 7, 2022.

Sućut vlastima Tajlanda izrazili su mnogi svjetski lideri. UNICEF je priopćio da je organizacija šokirana tragedijom te je osudila zločin.

”Nijedno dijete ne bi smjelo biti meta nasilja niti bi mu trebalo svjedočiti bilo gdje i bilo kada”, stoji u priopćenju UN-ove organizacije koja se bavi zaštitom djece.

Tajland nije poznat po čestim masovnim pucnjavama, ali jest po relativnom velikom broju oružja koje stanovništvo posjeduje, barem u usporedbi s nekim susjednim državama. Procjenjuje se da civili na Tajlandu drže ukupno 10 milijuna komada vatrenog oružja, odnosno da na svakih stotinu ljudi ima 15 pištolja i pušaka (nešto manje nego u Sloveniji, a nešto više nego u Hrvatskoj gdje je taj broj 13,7). Zemlja od 69 milijuna stanovnika poznata je u jugoistočnoj Aziji i po ilegalnoj trgovini oružjem. Za posjedovanje ilegalnog oružja kazna je deset godina zatvora.

Pamte masakr iz 2020.

Posljednje ovako teško masovno ubojstvo na Tajlandu dogodilo se u veljači 2020. u gradu Koratu gdje je vojnik, naoružan jurišnom puškom, ubio 29 ljudi te ranio njih još 60. Vojnik je najprije ubio svog zapovjednika, a zatim je ukrao automobil i vozio ulicama te je ubijao ljude, a na kraju je započeo razmjenu vatre s policijom koja ga je ubila. Vojnika je razbjesnilo to što su ga časnici navodno prevarili oko kupnje nekretnina.