CNN: Amerika vjeruje da iza ubojstva Dugine stoje Ukrajinci

Američka obavještajna agencija vjeruje da su eksploziju automobila koja je ubila Darju Duginu, kćer prominentne ruske političke figure Aleksandra Dugina, odobrili iz ukrajinske Vlade, rekli su upućeni izvori. SAD, prema istim izvorima, nije znao za plan.

Iz dostupnih informacija i dalje nije jasno tko je točno potpisao ubojstvo Dugine, niti vjeruju li u SAD-u da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio obaviješten o planu, ili osoba koja ga je odobrila, prenosi CNN.

No čini se da obavještajni nalaz, o kojemu je prvi izvijestio New York Times, potvrđuje rezultate ruske istrage koja je upućivala na to da je eksplozija autobombe bila 'pretplanirana'. Rusija je optužila ukrajinske nacionaliste za napad, što je Ukrajina oštro opovrgnula.

Ukrajinska Vlada još nije odgovorila na zahtjev za komentar, dok su CIA, State Department i NSC odbili komentirati.

Prema CNN-ovim izvorima, američki obavještajci vjeruju da je Dugina vozila očev automobil kada je ubijena, no da je njezin otac bio stvarna meta operacije. Duginina prijateljica nakon napada je potvrdila za ruski Tass da se radi o automobilu koji pripada Aleksandru Duginu.

Ove informacije, ako su točne, signaliziraju hrabro širenje ukrajinskih tajnih operacija na poznate političke figure izvan Moskve. Do danas, Ukrajinski napadi u Rusiji ograničeni su na skladišta goriva i vojne baze u pograničnim gradovima poput Belgoroda, no SAD ne vidi dobro u sve napade koje Ukrajina planira, rekli su CNN-ovi izvori.

VIDEO: Putin priznao ukrajinski Herson i Zaporižje kao neovisne države