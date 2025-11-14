Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

'Nezakonito su nam onemogućili raspravu o bolnici'

storyeditor/2025-06-27/PXL_120625_134200089.jpg
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
14.11.2025.
u 18:08

Oporbeni klub traži od Ministarstva hitan nadzor zbog, kako tvrde, nezakonitosti na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije

Klub vijećnika SDP-a i HSS-a u Županijskoj skupštini Varaždinske županije podnio je Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije službeni zahtjev za provedbu nadzora nad zakonitošću rada Županijske skupštine, ali i nad samim odredbama Poslovnika o radu Skupštine, za koje se sumnja da su u suprotnosti sa zakonom. Povod je četvrta sjednica Županijske skupštine održana 27. listopada, na kojoj su, tvrde, zabilježene brojne nepravilnosti i povrede prava vijećnika. – Tijekom sjednice vijećnicima je, među ostalim, onemogućeno prijaviti se za raspravu, a predsjednik Skupštine Krunoslav Lukačić otvorio i zatvorio raspravu u gotovo u istoj sekundi, čime je faktično spriječena bilo kakva demokratska debata o temi od iznimnog javnog interesa, stanju u zdravstvenom sustavu Varaždinske županije i poslovanju Opće bolnice Varaždin – ističu u Klubu SDP-a i HSS-a. Osim na nepravilnosti u vođenju sjednice, skreću pozornost i na sporne odredbe samog Poslovnika, koje, kako tvrde, suprotno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi omogućuju vladajućoj većini da blokira oporbene inicijative i spriječi raspravu o temama koje nisu "po volji" župana i HDZ-a. Riječ je, kako stoji u zahtjevu, o mehanizmu kojim većina onemogućuje manjinu da otvori raspravu o pitanjima od interesa za građane, čime se direktno guši demokratski dijalog u predstavničkom tijelu.

– Posebno zanimljiva dimenzija ovog slučaja jest činjenica da je za nadzor nad zakonitošću rada županijskih skupština nadležno upravo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, na čijem čelu je Damir Habijan, ujedno potpredsjednik Županijske organizacije HDZ-a Varaždinske županije, dok je predsjednik te iste organizacije aktualni župan Anđelko Stričak. U tom kontekstu, javnosti se nameće pitanje hoće li ministar Habijan postupati kao potpredsjednik HDZ-a Varaždinske županije ili kao ministar u Vladi Republike Hrvatske koji ima obvezu zaštititi zakonitost i demokratske procedure? – pitaju u Klubu. U Varaždinskoj županiji svjedoče, kažu, "potpunoj uzurpaciji institucija od HDZ-a". – Stranačka pripadnost očito je važnija od zakona, a demokratska pravila zamijenjena su političkom samovoljom. Ministar Habijan sada ima priliku pokazati djeluje li kao predstavnik Vlade u zaštiti zakonitosti rada ili će pokušati braniti neobranjivo kao poslušni lokalni stranački dužnosnik u službi županu Stričaku – ističu u Klub SDP-a i HSS-a i pozivaju Ministarstvo da provede potpuni nadzor nad zakonitošću sjednice i važećih akata, te da, sukladno svojim ovlastima, proglasi nezakonitom sjednicu Županijske skupštine na kojoj su vijećnicima uskraćena osnovna demokratska prava i naloži održavanje nove sjednice. 

FOTO Stižu strašni prizori iz Švedske, autobus se zabio u ljude na stanici: Ima mrtvih i ozlijeđenih
storyeditor/2025-06-27/PXL_120625_134200089.jpg
1/7
Ključne riječi
SDP HSS Opća bolnica Varaždin Anđelko Stričak Damir Habijan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja