'Nezakonito su nam onemogućili raspravu o bolnici'

Klub vijećnika SDP-a i HSS-a u Županijskoj skupštini Varaždinske županije podnio je Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije službeni zahtjev za provedbu nadzora nad zakonitošću rada Županijske skupštine, ali i nad samim odredbama Poslovnika o radu Skupštine, za koje se sumnja da su u suprotnosti sa zakonom. Povod je četvrta sjednica Županijske skupštine održana 27. listopada, na kojoj su, tvrde, zabilježene brojne nepravilnosti i povrede prava vijećnika. – Tijekom sjednice vijećnicima je, među ostalim, onemogućeno prijaviti se za raspravu, a predsjednik Skupštine Krunoslav Lukačić otvorio i zatvorio raspravu u gotovo u istoj sekundi, čime je faktično spriječena bilo kakva demokratska debata o temi od iznimnog javnog interesa, stanju u zdravstvenom sustavu Varaždinske županije i poslovanju Opće bolnice Varaždin – ističu u Klubu SDP-a i HSS-a. Osim na nepravilnosti u vođenju sjednice, skreću pozornost i na sporne odredbe samog Poslovnika, koje, kako tvrde, suprotno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi omogućuju vladajućoj većini da blokira oporbene inicijative i spriječi raspravu o temama koje nisu "po volji" župana i HDZ-a. Riječ je, kako stoji u zahtjevu, o mehanizmu kojim većina onemogućuje manjinu da otvori raspravu o pitanjima od interesa za građane, čime se direktno guši demokratski dijalog u predstavničkom tijelu.

– Posebno zanimljiva dimenzija ovog slučaja jest činjenica da je za nadzor nad zakonitošću rada županijskih skupština nadležno upravo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, na čijem čelu je Damir Habijan, ujedno potpredsjednik Županijske organizacije HDZ-a Varaždinske županije, dok je predsjednik te iste organizacije aktualni župan Anđelko Stričak. U tom kontekstu, javnosti se nameće pitanje hoće li ministar Habijan postupati kao potpredsjednik HDZ-a Varaždinske županije ili kao ministar u Vladi Republike Hrvatske koji ima obvezu zaštititi zakonitost i demokratske procedure? – pitaju u Klubu. U Varaždinskoj županiji svjedoče, kažu, "potpunoj uzurpaciji institucija od HDZ-a". – Stranačka pripadnost očito je važnija od zakona, a demokratska pravila zamijenjena su političkom samovoljom. Ministar Habijan sada ima priliku pokazati djeluje li kao predstavnik Vlade u zaštiti zakonitosti rada ili će pokušati braniti neobranjivo kao poslušni lokalni stranački dužnosnik u službi županu Stričaku – ističu u Klub SDP-a i HSS-a i pozivaju Ministarstvo da provede potpuni nadzor nad zakonitošću sjednice i važećih akata, te da, sukladno svojim ovlastima, proglasi nezakonitom sjednicu Županijske skupštine na kojoj su vijećnicima uskraćena osnovna demokratska prava i naloži održavanje nove sjednice.