New York je novi epicentar zaraze: 'Svijet kakvog poznajemo je izgubljen'

Sjedinjene Države sinoć su pretekle Kinu i postale država s najviše zaraženih koronavirusom. U SAD-u jučer je zabilježeno čak 14 tisuća novozaraženih čime je ukupan broj porastao na 82.174, dok je u Kini zaražena 81,285 osoba, a u Italiji 80.589. New York je trenutačno epicentar širenja zaraze koronavirusom u svijetu.

U saveznoj državi New York sinoć je bilo 37.258 zaraženih, što je čak sedam posto svih zaraženih u svijetu i pola onih u SAD-u. U državi New York dosad ih je umrlo 385. Suočavaju se s velikim porastom zaraženih te je guverner Andrew Cuomo uveo mjere za socijalno distanciranje pod geslom “Država New York na pauzi”. Zatvorene su sve trgovine čiji rad nije prijeko potreban te su zabranjena sva druženja.

“Naš svijet, izgubljen je”

Glavna je preokupacija države nabava nužne opreme za pomoć oboljelima, a Cuomo traži da država osigura čak 30 tisuća novih respiratora New Yorku. Samo u gradu New Yorku već je više od 280 umrlih od koronavirusa, a zaražene su 21.393 osobe u gradu s 8,6 milijuna stanovnika.

– New York je epicentar ove krize... Svijet kakav smo poznavali, izgubljen je – očajan je Bill de Blasio, gradonačelnik New Yorka.

Znanstvenici se pitaju zašto je broj slučajeva u New Yorku toliko eksplodirao. Neki, poput nobelovca iz područja ekonomije Paula Krugmana, misle da je tomu itekako pridonijela gustoća stanovništva, no drugi upozoravaju da su i Tokio te Seul vrlo gusto naseljeni, a nisu zabilježili ni približno takav eksponencijalni rast zaraze. Epidemiolog Jon Zelner smatra da je New York prije svega testirao mnogo više ljudi od drugih te su brojke stoga tako visoke.

U Europi je i dalje najdramatičnije u Italiji. Potvrđuje se nastavak trenda smanjenja broja novih pacijenata smještenih u rimsku infektivnu bolnicu Spallanzani dok istodobno raste broj otpuštenih pacijenata, a neki su premješteni u nebolničke strukture. U toj je bolnici izliječeno dvoje kineskih turista koji su u Italiju došli 21. siječnja i pokazali simptome koronavirusa. Bili su u komi i na respiratoru, a sada su ozdravili i otpušteni su. Pacijenata pozitivnih na COVID-19 ima ukupno 214, a samo 24 oboljela trebaju respirator. Jučer ujutro otpušteno je 114 pacijenata, priopćeno je iz bolnice Spallanzani. To ohrabruje, ali u središtu i na jugu Italije bilo je puno manje zaraženih. Istodobno, stigla je informacija kako je jučer, nakon četiri dana pada, opet porastao broj zaraženih u Lombardiji.

Veći broj oboljelih može se tumačiti i činjenicom da je provedeno mnogo više uzimanja uzoraka. Do 15. ožujka uzeto je 125.000 uzoraka, a od tada, dakle u samo 10 dana, uzeto je 361.000 uzoraka. Do sada je od koronavirusa umrlo 36 liječnika, a broj zaraženih liječnika i bolničara iznosi 6205 što je devet posto od ukupnog broja zaraženih u Italiji. Šef talijanske civilne zaštite Angelo Borrelli ima laganu temperaturu, ali nema koronavirus, potvrđeno je jučer nakon što mu je uzet bris.

Koronavirus ušao je i u dom Santa Marta u Vatikanu u kojem stanuje papa Franjo. Četiri su osobe u Vatikanu pozitivne na COVID-19. Papa Franjo jučer je ujutro u sedam sati, kao svako jutro, održao misu u kapelici doma Santa Marta i molio za oboljele od koronavirusa. Papa već danima živi praktički u izolaciji. Okružen je kordonom koji ga štiti od zaraze i praćen je na svakom koraku. Već danima ne objeduje u restoranu doma Santa Marta, već mu hranu u sobu donose njegovi osobni tajnici. Mnogo vremena provodi u svojoj sobi, a kada izlazi pazi se da uvijek bude na sigurnoj udaljenosti od drugih. Za sada nije predviđeno da se papa privremeno iz doma Santa Marta preseli u neke druge prostorije, recimo u apostolsku palaču u kojoj su prebivali njegovi prethodnici.

WHO: Znakovi pomaka

I ostatak Europe pogođen je koronakrizom. Rumunjski je ministar zdravstva Victor Costache jučer dao ostavku samo dan nakon što je u televizijskom intervjuu obećao svim građanima Bukurešta da će biti testirani na koronavirus. Glavni grad Rumunjske ima dva milijuna stanovnika, a službe trenutačno provode tek dvije tisuće testova dnevno u cijeloj zemlji. Ovaj veliki promašaj u matematici i komunikaciji s javnošću koja je u strahu zbog premalog broja testiranja, natjerao je premijera Ludovica Orbana da zatraži ostavku od svog ministra.

Iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) naglašavaju da su, unatoč velikoj zabrinutosti, vidjeli određene pozitivne znakove zbog pada broja novozaraženih i umrlih u Italiji i Španjolskoj. U srijedu je Španjolska premašila brojku od četiri tisuće umrlih, ali broj umrlih (656) pao je u odnosu na dan prije (680).