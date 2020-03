Još dvije žrtve u Srbiji, 185 zaraženih u BiH. Pahor: Slovenija kontrolira epidemiju

Koronavirusom zaraženo je više od 470 tisuća ljudi diljem svijeta, a broj mrtvih prešao je 21 tisuću. Tijek događanja pratite na našem portalu.

Tijek događanja:

9:34 - Ukupni broj osoba zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegvini povećan je na 185. Ministar zdravstva Republike Srpske Alen Šeranić kazao je kako su u tom entitetu potvrdili sedam novih slučajeva kod tri žene i četiri muškarca, a odnose se na osobe iz Banje Luke, Doboja, Bosanske Gradiške i Bosanske Dubice. U Federaciji BiH novi slučajevi potvrđeni su u Sarajevu, ali i u Grudama gdje do sada nije bilo zaraženih.

Službeni podaci o broju umrlih usljed komplikacija prouzročenih koronavirusom u BiH i daje su proturječni jer se u statistikama spominju tri takva slučaja u Sarajevu, Mostaru i Bihaću iako je pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez ranije ovog tjedna zanijekao da je bihaćki slučaj povezan sa zarazom. Policija u obadva entiteta i dalje pokušava striktno kontrolirati kretanje stanovništva provodeći stroge mjere ograničenja u noćnim satima no svakodnevno zatiču na desetke prekršitelja kojima se izriču visoke novčane kazne.

Policija je izvijestla kako je samo u noći između srijede i četvrtka u Sarajevu u kršenju zabrane kretanja zatečeno više od 50 osoba koje su bile izvan domova kada to nisu smjele.

Članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, Milorad Dodik i Željko Komšić građanima su uputili zajedničku poruku pozvavši ih da poštuju mjere ograničenja jer je to najbolji način da osobno doprinesu širenje zaraze.

"Pozivamo vas da se striktno pridržavate svih propisanih zapovjedi, mjera i preporuka jer je to jedini način da se izborimo sa zlom koje nas je pogodilo", stoji u poruci članova državnog vrha koji su istaknuli kako su pred BiH teški dani jer epidemija izazvana koronavirusom još nije dosegnula svoj vrhunac.

Video - Ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak o novim žarištima epidemije koronavirusa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

9:29 - Još je 14 osoba zaraženo koronavirusom u Crnoj Gori, što znači da ih je ukupno 67. Radi se o većinom uvezenim slučajevima, kaže epidemiolozi.

"Koliko je kontakt opasan govori i podatak da je, zasad, iz samo dva uvezena slučaja proizašlo 28 drugih. Jedan slučaj je započeo lanac obolijevanja kod 15, a drugi kod još 13 ljudi", priopćeno je iz Instituta za javno zdravlje, naglašavajući da se "postoji opravdana mogućnost da broj zaraženih od koronavirusa bude još veći".

Posebnu pažnju crnogorske zdravstvene ustanove usmjerile su na općinu Tuzi gdje je u jednom danu registrirano 15 novih slučajeva zaraze. Stanovnici su u karanteni, policija kontrolira ulazak i izlazak iz općine, a na koronavirus se testiraju svi koji su došli u kontakt sa zaraženima. U lokalnoj samoupravi strahuju da bi broj zaraženih mogao biti mnogo veći, jer su oboljeli imali mnogo kontakata, a prisustvovali su i sahranama.

Prvi slučaj zaraze koronavirusom u Crnoj Gori potvrđen je 17. ožujka, a dosad je jedna osoba umrla.

9:26 - Srbijansko Ministarstvo zdravlja potvrdilo je dvije nove žrtve koronavirusa, što je ukupno šestero umrlih od 384 osobe kod kojih je od početka epidemije 6. ožujka do jučer Covid-19. Peta žrtva je hospitalizirani osamdesetogodišnji muškarac koji je posljednjih dana s teškom kliničkom slikom bio na respiratoru. Pacijent je bolovao i od kardiomiopatije, imao je povišeni tlak, te kroničnu opstruktivnu bolest pluća i dijabetes. Šesta žrtva je šezdesetdvogodišnja žena hospitalizirana u Nišu, također kronični bolesnik s arterijskom hipertenzijom i dijabetesom, te reumatoidnim artritisom, priopćilo je Ministarstvo zdravlja.

Srbija je ušla u treći tjedan epidemije, a stručnjaci očekuju dalji rast broja oboljelih u lokalnom prijenosu zaraze s obzirom na to da su iz europskih zemalja, u kojima su također utvrđena žarišta koronavirusa, od 14. ožujka doputovali deseci tisuća državljana Srbije, neki od njih već zaraženi Covidom 19. Najveće žarište koronavirusa u Srbiji je Beograd (158), zatim Niš (40), Valjevo (38) i Novi Sad (21).

9:11 - Rusija od petka zabranjuje "redovne i charter letove" iz Rusije u druge zemlje i obratno u sklopu napora da suzbije širenje zaraze koronavirusom. Zabrana stupa na snagu u četvrtak u ponoć prema moskovskom vremenu, a iznimka su letovi kojima se Rusi vraćaju iz inozemstva u domovinu, navodi se u uredbi objavljenoj na internetskoj stranici premijera Mihaila Mišustina.

Rusija je prijavila više od 650 slučajeva koronavirusa, pretežno u glavnom i najvećem gradu Moskvi. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin upozorio je ovaj tjedan predsjednika Vladimira Putina da bi stvarni broj slučajeva mogao biti "znatno viši" nego što je prijavljeno. Putin je u televizijskom obraćanju naciji Rusima savjetovao da ostanu kod kuće i rekao da radnicima treba dopustiti ostanak u kući od ponedjeljka do petka idućeg tjedna, te da će im ti dani biti plaćeni.

VIDEO Mitovi o koronavirusu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

9:00 - U Južnoj Koreji u četvrtak su prijavljena 104 nova slučaja koronavirusa, čime je ukupan broj zaraženih 9241, prema podacima korejskih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (KCDC). Umrlo je petero ljudi, a zemlja bilježi ukupno 131 smrtni slučaj od koronavirusa. U zemlji već 15 dana u kontinuitetu ima manje od 200 prijavljenih novih slučajeva, prema podacima KCDC-a, što pokazuje razmjerno usporavanje širenja zaraze koja je počela potkraj siječnja.

Broj uvezenih slučajeva međutim skočio je sa 30 na 131, a u srijedu je prijavljena trećina novih slučajeva zaraze. Za sve pristigle iz Europe koji dulje ostaju u zemlji Južna Koreja uvela je dvotjednu karantenu i testove bez obzira na simptome, u svrhu borbe protiv uvezenih slučaja zaraze. Putnici koji pristižu iz SAD-a morat će od petka ići u dvotjednu samoizolaciju.

Zemlja će također zabraniti ulazak strancima ako ne instaliraju mobilnu aplikaciju za samoizolaciju, objavila je novinska agencija Yonhap. Ta aplikacija omogućuje praćenje kretanja mobitela i poštivanje karantenskih mjera.

8:56 - Broj zaraženih koronavirusom širom svijeta porastao je u četvrtak na više od 470.800, a umrla je 21.221 osoba, prema evidenciji britanske agencije Reuters. Pandemija se proširila na 200 država i teritorija izvan Kine.

U Italiji je umrlo dosad najviše ljudi na svijetu - njih 7503 u niti mjesec dana. Broj umrlih u Španjolskoj porastao je tijekom noći za 738 na 3434 i nadmašio broj umrlih u Kini. Francuske vlasti izvijestile su u srijedu o 231 novo umrlih pa je ukupni broj 1331. U Britaniji je broj smrti od koronavirusa porastao u srijedu na 463, a broj zaraženih sada je 9529. Dan ranije zaraženih je bilo 8077.

8:46 - Broj umrlih u SAD-u Covida-19 premašio je 1000, prema podacima sveučilišta Johnsa Hopkinsa, dok njujorške vlasti izvještavaju o prvim naznakama usporavanja zdravstvene krize, ali se stanje u New Orleansu pogoršava. SAD je treći po broju prijavljenih slučajeva iza Kine i Italije. Zaključno sa srijedom preminulo je 1033 osoba, a zaraza je potvrđena kod 68.572 osobe.

U američkoj saveznoj državi New York, gdje je najviše zaraženih i umrlih od Covida-19, u srijedu su se pojavile prve naznake ograničavanja širenja bolesti, objavio je guverner Andrew Cuomo, iako je broj umrlih u samom gradu New Yorku porastao. U državi New York potvrđeno je 30.800 slučajeva zaraze, a u samom gradu više od 17.800. Do srijede navečer u gradu je preminulo 280 osoba.

8:37 - Slovenski predsjednik Borut Pahor kazao je da Slovenija kontrolira epidemiju koronavirusa.

- Pravodobno smo uveli radikalnije, dijelom možda i prekomjerne restrikcije kako bismo smanjili krivulju rasta zaraženih i oboljelih. Iako ne znamo kad će epidemija dosegnuti vrhunac, mislim da uz oprezni optimizam možemo konstatirati da Slovenija danas kontrolira situaciju - kazao je.

8:30 - U izvanrednoj brzoj proceduri slovački je parlament odobrio izmjenu zakona kojom se državi omogućuje pristup zaštićenim podacima o mobilnim telefonima građana tijekom pandemije koronavirusa. Sa 91 glasom za i 43 protiv, doneseni amandman će državnim zdravstvenim vlastima omogućiti upotrebu podataka o lokaciji mobilnih telefona za praćenje kretanja i sastanaka osoba zaraženih koronavirusom. Time žele provjeriti krše li se propisi za vrijeme karantene. Ako bi osoba bila pozitivno testirana na COVID-19, bolest uzrokovanu virusom, nove mjere bi upozorile na ljude s kojima je zaražena osoba došla u kontakt.

Nakon prosvjeda socijaldemokratske oporbe, originalni prijedlog vlade odbačen je u parlamentu tako da se ne mogu pratiti telefonski pozivi i SMS poruke, već samo podaci o lokaciji. Oporba je upozorila da prijedlog zakona može ugroziti građanska prava i omogućiti vladi da špijunira građane. Mjere su ograničene na trajanje koronavirusne krize.

08:01 - Zabilježena je prva smrt od koronavirusa u Kašmiru. Preminuo je 65-godišnjak koji je nedavno sudjelovao na vjerskom skupu s osobama iz Malezije i Indonezije.

U regiji Kašmir 11 je osoba zaraženo koronavirusom, a njih više od 5.000 je u karanteni te pod nadzorom zbog simptoma.

07:25 - Sjedinjene Države su zemlja u kojoj se zaraza najbrže širi, 150 milijuna ljudi u je karanteni, a stanje je sve gore. Zaraženo je 69.171 ljudi. Samo je u srijedu umrlo 233 ljudi, što je najviši broj umrlih u jednom danu u SAD-u od početka epidemije.

07:06 - Broj preminulih u Njemačkoj porastao je na 198, objavio je BBC. Njemačka ima 36.508 slučajeva zaraze koronavirusom, što je gotovo 5000 više u odnosu na dan prije.

07:00 - Kina nije zabilježila nove lokalne slučajeve infekcije koronavirusom, a porastao je broj uvezenih iz inozemstva.

U Kini je na kraju srijede potvrđeno 67 novih slučajeva, što je za 20 više nego dan ranije, no svi novi su uvezeni.

Ukupan broj zaraženih popeo se na 81.285, a umrlih je 3287, šest više nego dan ranije, izvijestila je u četvrtak Nacionalna zdravstvena komisija.