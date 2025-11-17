'Neviđeni čin sabotaže': Odjeknula eksplozija u europskoj zemlji, traže se počinitelji

Na željezničkoj pruzi između Varšave i Lublina dogodila se eksplozija, a poljski premijer Donald Tusk istaknuo je kako se radi o "dosad neviđenom činu sabotaže“. Poljski premijer istaknuo je da je ta ruta ključna za dostavu pomoći Ukrajini. "Uhvatit ćemo počinitelje, tko god oni bili“, poručio je Tusk.

Eksplozija se dogodila u blizini sela Mika, oko 130 kilometara od poljsko-ukrajinske granice. Poljske vlasti pokrenule su istragu o incidentu i pregledavaju još jedan dio pruge koji je, također, oštećen.

"Nažalost, najgore sumnje su potvrđene. Na pruzi Varšava-Lublin (selo Mika) dogodio se čin sabotaže. Eksplozivna naprava je detonirala i uništila željezničku prugu. Hitne službe i tužiteljstvo rade na mjestu događaja. Šteta je prijavljena i na istoj pruzi, bliže Lublinu", naveo je Tusk.

Varšava već godinama upozorava na sve veći broj slučajeva sabotaža i špijunaže usmjerenih protiv Poljske, pri čemu je niz incidenata povezan s ruskim ili bjeloruskim obavještajnim službama. Poljska tvrdi da je Rusija pojačala hibridne operacije protiv zemlje zbog potpore Ukrajini tijekom rata. Poljska, koja s Ukrajinom dijeli granicu dugu 535 kilometara, služi kao ključno čvorište za isporuku savezničke vojne pomoći Kijevu, piše The Kyiv Independent.

