Jedan od lidera krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD) izjavio je da Rusija ne predstavlja prijetnju Njemačku, no kako Poljska to potencijalno čini. "Trenutno ne vidim nikakvu opasnost za Njemačku od Rusije", poručio je Tino Chrupalla na njemačkoj javnoj televiziji te dodao kako mu ruski čelnik Vladimir Putin "nije ništa napravio".

Pritom, kazao je kako svaka zemlja potencijalno može predstavljati prijetnju Njemačkoj. "Uzmite Poljsku, na primjer“, rekao je Chrupalla, navodeći odbijanje te zemlje da izruči ukrajinskog državljanina kojeg njemačke vlasti sumnjiče za sabotažu plinovoda Nord Stream 2022. godine. "Poljska nam također može biti prijetnja.“

Dio njemačkih političara upozorava da AfD koristi svoj rastući utjecaj kako bi djelovao kao glasnogovornik Putina unutar Njemačke. Osim toga, neki kažu da Kremlj iskorištava pristup stranke službenim informacijama za špijunažu. Primjerice, Marc Henrichmann (CDU) vjeruje da Rusija točno to radi, navodi Politico.

"Rusija vrši svoj očiti utjecaj u parlamentu, posebno u AfD-u, kako bi špijunirala i dobila osjetljive informacije“, kazao je. "AfD s radošću dopušta da ga se iskorištava za ovu izdaju.“ Chrupalla se snažno usprotivio tim optužbama: "Oni nas optužuju za stvari koje nikada ne mogu dokazati i smatram to podmuklim."