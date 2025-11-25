Neviđena situacija u Rijeci. Cijeli auto upao u rupu

Automobil je upao u rupu iskopanu tijekom radova na riječkom Potoku. Nadležne službe apelirale su na vozače da poštuju postavljene ograde, znakove i signalizaciju jer se nesreća dogodila zbog nepridržavanja pravila u građevinskoj zoni. Upozoravaju vozače na to da su, zbog obilne kiše, ceste mokre i skliske, što dodatno otežava promet.
