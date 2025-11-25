Naši Portali
PROMETNA NEZGODA

Neviđena situacija u Rijeci. Cijeli auto upao u rupu

25.11.2025.
u 14:34

Upozoravaju vozače na to da su, zbog obilne kiše, ceste mokre i skliske, što dodatno otežava promet.

Automobil je upao u rupu iskopanu tijekom radova na riječkom Potoku. Nadležne službe apelirale su na vozače da poštuju postavljene ograde, znakove i signalizaciju jer se nesreća dogodila zbog nepridržavanja pravila u građevinskoj zoni. Upozoravaju vozače na to da su, zbog obilne kiše, ceste mokre i skliske, što dodatno otežava promet. 

Zagreb: Optužno vijeće raspravlja o optužnici protiv Josipe Pleslić
'VJERUJEMO U NAŠE ARGUMENTE'

Hoće li jedna od optužnica protiv Josipe Rimac postati pravomoćna, trebalo bi se znati u petak

- Mi smo iznijeli svoje argumente, elaborirali smo odgovore na optužnicu, a sud će svoju odluku priopćiti u petak. Vjerujemo u snagu naših argumenata, vjerujemo da će doći do odbačaja optužnice ili vraćanja USKOK-u na doradu. Smatramo da optužnica ima dosta procesnih propusta zbog čega bi se trebala odbaciti ili u krajnjem slučaju vratiti USKOK-u na doradu - kazao je Ivan Gržić, branitelj Josipe Rimac

