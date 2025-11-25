Neviđena situacija u Rijeci. Cijeli auto upao u rupu

Poljska protiv EU

SUD EU: Istospolni brak sklopljen u jednoj članici mora biti priznat u cijeloj Uniji

Dvojica poljskih državljana koji borave u Njemačkoj, od kojih je jedan njemački državljanin, vjenčali su se 2018. u Berlinu. Želeći otići u Poljsku i ondje boraviti kao bračni par, zatražili su da se u poljsku državnu maticu izvrši prijepis vjenčanog lista izdanog u Njemačkoj, kako bi im se u Poljskoj priznao njihov brak. Taj je zahtjev odbijen