Putin najavio istragu, otkriveno što je pilot posljednje rekao kontroli leta

Svih 71 putnika i članova posade poginulo je u nedjelju u padu putničkog zrakoplova Antonov blizu Moskve, prenose ruske novinske agencije, pozivajući se na službe za izvanredne situacije.

"Pronađena je olupina, nema preživjelih", citira TASS izvore s lista mjesta.

Među poginulima su 65 putnika i šest članova posade.

Zrakoplov Saratov Airlinesa An-148 nestao je s radara manje od 10 minuta nakon što je poletio s moskovske zračne luke Domodedovo, piše ruska agencija.

Prema pisanju portala Gazeta.ru, pilot je kontrolorima zračnog prometa prijavio kvar te je rekao kako mora hitno sletjeti u Žukovku.

Letio je prema ruskom gradu Orsku koji se nalazi u regiji Orenburg, na granici s Kazahstanom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je sućut obiteljima žrtava i najavio istragu o uzrocima nesreće.

Još uvijek se ne zna što je uzrokovalo nesreću. Rusko ministarstvo prometa razmatra nekoliko mogućih uzroka, uključujući loše vremenske uvjete i grešku pilota, navodi agencija Interfax.

Dio medija javlja da je avion pao nedaleko od sela Argunovo.

- Putnici i članovi posade nisu imali nikakve šanse - rekao je neimenovani izvor za agenciju Interfax.

Flight Saratov Airlines #6W703 with 71 on board Crashed close to Argunovo village. Eyewitnesses saw aircraft on fire before impact. The plane was in the air for just 6 minutes after takeoff from Moscow, dropped 3300 feet per minute before disappearing from radar. #Russia #Moscow pic.twitter.com/HpcALUDAhN

Ista agencija navodi i izjave očevidaca koji su nedaleko od Moskve vidjeli 'gorući zrakoplov'. Na društvenim mrežama pojavila se i snimka s mjesta gdje su pronađeni ostaci zrakoplova.

Plane crashed in Moscow, 60+ people on board, rescue can't get to it as its in the middle of the forest. Its debris already being covered by snowfall. Will update more pic.twitter.com/V58D5xk4ql