DVOJICA AUSTRIJANACA

Nestali bez traga prije 10 godina, nudila se i nagrada za informacije. Otkriće vojnika sada je riješilo misterij

nestali austrijanci
Foto: Policie ČR/Screenshot
Autor
Dora Taslak
23.10.2025.
u 06:57

"Riječ je o austrijskom vozilu za kojim se tragalo deset godina", potvrdila je lokalna policija

Dvojica Austrijanaca, Andreas L. i Maximilian B., nestala su bez traga 11. rujna 2015. godine. Istražitelji su posljednjih godina pokušavali rekonstruirati posljednje dane dvojice prijatelja, a za informacije o njima nudila se i nagrada od 10.000 eura. Bilo je sigurno samo kako su dvojica muškaraca u noći na 12. rujna krenula prema obližnjem češkom gradu Vyšší Brod. Jesu li stigli te što su tamo namjeravali, bilo je nejasno. 

Prema izvješćima čeških medija, istražitelji su sada pronašli trag o dvojici Austrijanaca. Naime, u srijedu su vojnici na pristaništu za trajekte na brani Lipno otkrili vozilo sa posmrtnim ostacima, prenosi Heute

"Riječ je o austrijskom vozilu za kojim se tragalo deset godina", potvrdila je lokalna policija. Nestali su tada putovali u srebrnom Citroënu BX karavanu. Vatrogasci i policijski službenici uspjeli su izvući vozilo te će daljnja istraga utvrditi jesu li pronađeni ostaci nestalih stanovnika Gornje Austrije.

"Još uvijek nedostaje potvrda putem usporedbe DNK, ali mora se pretpostaviti da se radi o dvojici nestalih", kazao je u srijedu navečer Gottfried Mitterlehner, čelnik Pokrajinskog kriminalističkog ureda Gornje Austrije.
