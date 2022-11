Nesloga među zastupnicima: Treba li etički kodeks za zastupnike propisivati kazne

Saborski Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav danas je na trosatnoj sjednici odlučio u raspravu na plenarnu sjednicu Sabora uputiti prijedlog Kodeksa o etičkom djelovanju zastupnika, čija je osnova nastala još 2016. premda su sad uvažene neki od prijedloga Zeleno-lijevog bloka. Na istoj sjednici raspravljalo se i o prijedlozima utvrđivanje nacrta promjene Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu.

- Mi ovdje radimo nešto što nas se gura da napravimo bez neke osobite volje da to ima ikakav značaj. A to se najbolje vidi u činjenici što u prijedlogu Etičkog kodeksa nema sankcija pa će ovaj dokument ostati mrtvo slovo na papiru. I to je razlog zašto SDP nije slao neke ozbiljne primjedbe na ovaj prijedlog. I zato ćemo kod glasanja biti suzdržani - istaknuo je glavnu zamjerku prijedlogu Etičkog kodeksa Peđa Grbin (SDP) smatrajući da će posljedica svega biti to što će svađanje u parlamentu postati norma.

Grbin je naveo i svježi primjer iz britanskog parlamenta kada je tamošnji odbor za etiku razmatrao slučaj jednog zastupnika pa je predloženo da ga se sankcionira tako da zastupnik bude pet dana suspendiran iz rada parlamenta. Milorad Pupovac (SDSS) zapitao se pak da li nešto što imamo u zakonu treba imati i u Kodeksu.

- Posebno je problematično ako se arbitrarno tumači uvreda koja može biti neutemeljena. Oko uvođenja sankcija imam dilemu. Veliko je pitanje može se li se za etične norme sankcionirati kao i za zakonske norme - reče Pupovac, dok je za Daliju Orešković (Centar) pitanje propisivanja sankcija sekundarno.

- Sporan je sam Etički kodeks kao takav. Sankcije se ne mogu izraziti u novcu, no to ne znači da sankcija ne treba biti. One mogu biti na druge načine. Sankcije se izražavaju u mišljenju da određeno ponašanje odstupa od standarda koji se očekuje od nekog člana parlamenta - kazala je Orešković upozorivši i na činjenicu o praćenju provedbe Kodeksa.

- Tu bi provedbu trebao pratiti ovaj Odbor. A tko u njemu ima većinu? HDZ, stranka koja se u nekoliko uzastopnih mandata na vlasti održava pomoću žetončića i preletača, što predstavlja prevaru građana, a HDZ-u većinu osiguravaju i ljudi s optužnicama. I sad bi takav Odbor, u kojem većinu ima HDZ, trebao pratiti provođenje Etičkog kodeksa?! - upozorila je Orešković, također upozorivši i na činjenicu da je sabornica uglavnom prazna te da neke kolege vidi samo na dan glasanja.

Arsen Bauk (SDP) smatra da od ovakvog prijedloga Kodeksa neće biti ni štete ni koristi.

- No prema ovom prijedlogu ovaj bi Odbor, zbog propisanog praćenja provedbe Kodeksa, postao i Odbor za etiku - ustvrdio je Bauk potom se zapitavši može li se na plenarnoj sjednici pozvati na povredu Etičkog kodeksa te hoće li to imati ikakvog efekta.

- Donositi Kodeks na temelju poslovnika koji se stalno krši, a koji je donesen na temelju Ustava koji se također stalno krši, apsurdno je. Donošenje ovog Kodeksa pokušaj je vladajućih da zabrane govorenje istine prema načelu - krasti je dopušteno, ali govoriti o krađi nije dopušteno - ustvrdila je Karolina Vidović Krišto (NZ) koja je potom potaknula prilično uzavrelu polemiku s Brankom Bačićem (HDZ) i Miloradom Pupovcem (SDSS), navodeći za prvog da je kao nekadašnji tajnik HDZ-a godinu dana skrivao novac, dok je drugome zamjerila davne lažne izjave o pokrštavanju srpske djece te koruptivnu aferu vezanu uz Tesla banku.

Vidović Krišto smatra spornim i nedopustivim da ni Bačić ni Pupovac za te "grijehe" nisu nikako odgovarali. Na njene tvrdnje obojica su uzvratili negiranjem. Bačić je ustvrdio da je na cijeli svoj politički put ponosan, a Pupovac čak reče da riječi Vidović Krišto doživljava kao prijetnju kolegama.

- Slušam takve stvari više od 30 godina i sa saborske govornice. Znali su i u Saboru dolaziti i pitati me: "Što zajebavaš hrvatsku državu, što ne ideš u Beograd?" - kazao je Pupovac dodavši kako je za svoj politički rad dobio i predsjedničko odlikovanje.

- Pupovče, vi ste taj koji prijeti. Vama je prijetnja ako kažem da će netko morati odgovarati za svoja djela. Zašto se vas ne bi moglo istraživati za Tesla banku?! To nije prijetnja, to je zahtjev da se suzbija korupcija - ustrajala je Vidović Krišto, na što joj je čelnik Odbora Dražen Bošnjaković (HDZ) kazao da više nema pravo na riječ. Bošnjaković se kasnije izjasnio da sankcije u Kodeksu ne bi bile primjerene.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter pozdravila je donošenje Kodeksa, dok se oko pitanja sankcija izjasnila riječima: "Ne treba donositi ono za što se misli da se neće poštovati".

Što se tiče prijedloga promjena Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, Bačić je poručio da su vladajući spremni raspravljati oko ukupnog broja potpisa potrebnih za referendum, kvorumu odlučivanja kada se mijenja Ustav ili organski zakoni, pitanjima o kojima se ne može odlučivati na referendumu te o predreferendumskom odlučivanju Ustavnog suda o ustavnosti referendumskog pitanja.

- Svima je u interesu urediti to pitanje, a za to je potrebna 101 ruka pa prijedlog mora sadržavati i prijedloge oporbe - naglasio je Bačić.

A Bauk je predložio da se broj potpisa potrebnih za referendum veže za broj građana izašlih na izbore za Sabor, kao i da Ustavni sud, sastavljen od 13 ustavnih sudaca, u predmetima o kojima je već odlučivao novu odluku donosi glasovima 10 ustavnih sudaca.