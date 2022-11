UŽIVO Grmoja dao premijeru rješenje Suda: 'Kako se osjećate?', Plenković: 'Proslijedit ću ga Grlić Radmanu'

Hrvatski sabor održat će danas 13. sjednicu, a nakon utvrđivanja dnevnog reda, održat će se aktualno prijepodne - vrijeme za postavljanje zastupničkih pitanja Vladi Republike Hrvatske.

Očekuje se da će neka od pitanja zastupnika usmjerena prema premijeru i članovima Vlade biti vezana uz najavljeni proračun za iduću godinu, stanje u gospodarstvu kao i rastuće cijene energetika te obnovu. Pitanja će postaviti 40 zastupnika. Prva će pitanje postavit zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov, a zadnja nezavisna zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj.

Tijek događaja:

9:58 - Davorko Vidović postavio je pitanje premijeru vezano uz izborni zakon te ga je pitao kad se planira očitovati o tome.

"Što se tiče izbornog sustava i jedinica, to pitanje je u eteru 10 godina, a ne mjesec dana. U tih 12 godina nek smo bili mi na vlasti pola vremena. Kad ste vi bili na vlasti, nije bilo volje. Kad netko drugi stavi temu u eter, mi bi kao pilići sad trebao reagirati. To nije naš stil. Izborne jedinice nisu protuustavne. Mi ćemo kao HDZ i kao vladajuća većina artikulirati prijedloge da ta diskrepancija dođe na pet posto. Do izbora ima dosta. Dobili smo najviše mandata ikad u Hrvatskoj. Vi ste kao dio SDP imali solidni rezultat, a sad je vaš klub veći od SDP-ovog. "

"E, moj predsjedniče Vlade. Ima nekoliko stvari koje niste spomenuli. Niste spomenuli eroziju institucije. Nitko nikome ne vjeruje. Mi u anketama dobivamo minus 2. Postavio sam vam pitanje jeste li spremni razgovarati o tome da svoju stranku postavite iznad interesa društva. Vi imate priliku pokazati da izborni instituti nisu alatke za povećanje mandata", komentirao je Vidović.

9:49 - Ivan Penava je pitao premijera zašto se nije pobrinuo da hrvatsko zemljište ne ostane u hrvatskim rukama.

"Vi kao bivši HDZ-ovac koji je napravio najviše u Vukovaru je napravio zahvaljujući HDZ-u i to zahvaljujući ovoj Vladi. Da nije bilo nekih ljudi, nikad bili gradonačelnik. Hajdemo, malo zašto, zašto? Bivši vlasnik Agrokora uručio nam je bankrotiranu kompaniju. Kompanija je Tko je doveo Ruse? Jesam ja potpisivao u Moskvi sporazum ili je bivši vlasnik? Za vrijeme koje vlade? Pitajte SDP-ovce. Nema tog mađioničara koji može znati što bi se dogodilo s transakcijom koja se događa u Rusiji, to ne može niti jedva Vlada pa ni naša", kazao je Plenković.

"Kad sam vas ja podržavao, vi ste obećavali vratiti INA-u. Što se u međuvremenu dogodilo, to vi znate? Jedna tvornica šećera ima tradiciju dužu od 120 godina. Preživjela je Drugi svjetski rat i Domovinski, ali vas nije", odgovorio je Penava premijeru.

9:44 - Nikola Grmoja postavio je pitanje premijeru.

"Poštovani, prije četiri godine upozorio sam vas na prijave diplomata Sabljaka. Grlić Radman je po drugi puta udaljio Sabljaka iz službe. Visoki upravni sud je prije dva dana donio pravomoćnu presudu prema kojoj se diplomat vrata na posao nakon četiri godine", kazao Grmoja, ustao se i uručio presudu Plenkoviću.

"Kako se osjećate kao čovjek koji progoni nevine i štite kriminalce?", pitao ga je potom.

"Ja ću ovo rješenje proslijediti Grliću Radmanu i on će se na to očitovati", kazao je Plenković i dao rješenje ministru. Grmoja mu je poručio da ga neće tražiti da ponudi ostavku, te da "njegov kraj dolazi".

9:40 - Dragana Jeckov postavila je pitanje ministrici poljoprivrede M. Vučković vezan uz korištenje državnog poljoprivredno zemljište.

9:30 - Počela je sjednica Sabora