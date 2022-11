Orešković: Inzistiramo da Vlada prizna istinu i objavi prvi ugovor o upravljanju Inom

To što je premijer Andrej Plenković danas u Saboru tijekom "aktualca" kazao da će anketirari sve pravne fakultete u zemlji i tražiti novo mišljenje DORH-a ne bi li doznao kako dalje sa slučajem Ine, komentirala je novinarima i saborska zastupnica Centra Dalija Orešković.

- Sad će odjednom Plenković ponovno pitati institucije. A treba istaknuti da je stav o ništetnosti ugovora o upravljanju Inom iz 2009. iznio predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić kao najviši autoritet sudbene vlasti u Hrvatskoj. I stranka Centar podržava Dobronića u tom pogledu. Ovdje se ne radi samo o načinu na koji je oštećena Ina, ovdje se radi o tome da je narušena pravna sigurnost u Hrvatskoj jer ako dopustimo da u odnosu na Inu vrijede posljedice jednog koruptivnog kaznenog djela, danas sutra će one moći vrijediti i u bilo kojem drugom slučaju. Prvo što je ovdje sporno jest to da je doslovno do prekjučer Andrej Plenković tvrdio nešto drugo. Na izričite upite novinara i dijela političke scene tvrdio je da Vlada već ima mišljenje i DORH-a i Katedre za međunarodno privatno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta. I te je dokumente Plenković skrivao u ladici, a istovremeno ih je koristio kao alibi za nečinjenje i za propuste ove VLade. Zato inzistiramo da Vlada hrvatskim građanima prizna punu istinu, sve karte stavi na stol i javno objavi kako prvi ugovor o upravljanju Inom, tako i njegove izmjene i dopune iz 2009. Isto tako, da javno objavi ono prvo mišljenje DORH-a i Katedre za međunarodno privatno pravo, odnosno Hrvoja Sikirića, na koje se do sada pozivao. To su dokumenti koje smo već i prije tražili. A tek kada se svi to dokumenti javno objave, onda ćemo moći argumentirano raspravljati i ovdje u Saboru donositi zaključak što i kako dalje - kazala je Dalija Orešković.

A na tvrdnju SDP-ova Peđe Grbina koji reče da o tome na saborskom Odboru za pravosuđe treba saslušati i glavnu državnu odvjetnicu bjetnicu na Odboru za pravosuđe, Dalija Orešković reče:

- Slažem se, to sam i sama predložila na oporbenim sastancima, To je dobar put, ali ne bih voljela da se sada svi sakriju i nađu si alibi. Ne bih voljela da im damo priliku i dopustimo im da sada kažu nešto drugo, i to sada kada je vlast pritisnuta da bude transparetna. Plenković je do sada tvrdio da ima već prethodno izrađeno mišljenje DORH-a u kojem je pisalo da se na temelju presude protiv Ive Sanadera ne može smatrati da je ugovor o upravljanju nad Inom ništetan. Mi smo u petak održali konferenciju za medije na kojoj smo ustvrdili nešto suprotno. Podržali smo Radovana Dobronića. A od petka do utorka situacija na politčkoj sceni za Andreja Plenkovića za 180 stupnjeva je drugačija.