'MOŽE LI GORE?'

Neretvi treba industrija koja će mandarine pretvarati u sokove, džemove, alkohol...

Autor
Jolanda Rak Šajn
25.09.2025.
u 15:21

Berba mandarina u dolini Neretve u punom je jeku, urod odličan, a proizvođači nezadovoljni – po kilogramu dobivaju najviše 55 centi što je manje nego prije 20 godina

Berba mandarina u dolini Neretve tek je službeno otpočela, no akcije u većini trgovačkih lanaca na kojima se kilogram od jučer prodaje i za svega 0,99 eura najbolje govori o drami koju proživljavaju tamošnji proizvođači. Čak nema uvozne mandarine koja bi im rušila cijenu – teško da bi ih trgovci igdje našli jeftinije – optužuju voćari ljutiti zbog toga što ni u startu nisu dobili otkupnu cijenu kojoj su se nadali. Lani je, naime, početna cijena za prvu klasu mandarina iznosila 70, a ove godine oko 55 centi za kilogram, da bi svega desetak dana poslije pala i na od 40 do 50 centi, odnosno između 10 i 25 centi za drugu i treću klasu. Usporedbe radi, prije 20 godina cijena kilograma prve klase u otkupu je bila 4,50 kuna ili 60 centi.

