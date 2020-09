Osuđen zagrebački dvojac: S računa firme u pola godine podigli gotovo 8 milijuna kuna

U 10 mjeseci s računa tvrtke podigli su 7,6 milijuna kuna. U gotovini. Tvrdili su da im taj novac treba za pokrivanje materijalnih i putnih troškova, a radilo se i ukupno 49 transakcija. No novac nisu trošili na poslovanje društva, niti su njegovo podizanje pravdali vjerodostojnom dokumentacijom, a nisu ga ni vratili.

I zbog toga su na zagrebačkom Županijskom sudu Ljubinka Petrović i Željko Ćirković nepravomoćno osuđeni za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju. Ona je osuđena na jedinstvenu kaznu od tri godine i dva mjeseca zatvora te mora vratiti 6,1 milijun kuna nepripadajuće imovinske koristio. On je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora te mora vratiti 1,4 milijuna kuna nepripadajuće imovinske koristi.

Prema optužnici, teretili su se da su od 26. veljače 2008. do 10. prosinca 2008. dizali novac s računa trgovačkog društva TT-promet d.o.o.. Na čelo tog društva postavili su muškarca, koji je tijekom suđenja iskazivao da su se njih troje upoznali u kafiću u kojem su mu Ljubinka Petrović i Ćirković ponudili da za novčanu naknadu bude fiktivni direktor društva. On je na to pristao, no obećanu novčanu naknadu nikada nije dobio niti je spomenuto društvo vodio.

Optuženi dvojac na objavi presude se nije pojavio, a obrazlažući presudu, sutkinja Koraljka Bumči kazala je da je tijekom postupka saslušao 17 svjedoka te je provedeno grafološko i knjigovodstveno-financijsko vještačenje. Iz grafološkog vještačenja, utvrdio je sud, nesporno je da je Ćirković potpisivao naloge za isplatu, što je on nijekao.

- Svjedoci su iskazivali da su optuženici zajedno dolazili u banku, podizali i tamo brojali novac. Iz iskaza svjedoka koji su radili u knjigovodstvenom servisu proizlazi da se optuženike upozoravalo da im nedostaje dokumentacija za pravdanje podizanja novca. Ljubinka Petrović je već ranije osuđivana za slična djela, a Ćirković je također višestruko osuđivana osoba, pa sud smatra da su izrečene kazne primjerene - kazala je sutkinja Bumči u obrazloženju nepravomoćne presude.

Inače, spomenuti dvojac je i 2018. bio osuđen jer su psihički bolesnu osobu nagovorili da osnuje tvrtku iz koje su onda izvukli oko tri milijuna kuna. Ljubinka Petrović tada je bila osuđena na djelomičnu uvjetnu kaznu, prema kojoj je 10 mjeseci trebala ići u zatvor, dok joj se preostala godina dana zatvora mijenjala uvjetnom kaznom od tri godine. Taj njoj je neizdržani uvjetni dio kazne, a ostalo joj je osam mjeseci, sada opozvan te uračunat u jedinstvenu kaznu na koju je nepravomoćno osuđena. Ćirković je tada bio osuđen na dvije i pol godine zatvora, a morali su vratiti i tri milijuna kuna.