OBNOVA PROTOKA NAFTE

Von der Leyen i Costa o Družbi: EU je ponudila Ukrajini tehničku podršku i financiranje. Prihvatili su

FILE PHOTO: The Druzhba oil pipeline between Hungary and Russia is seen at the Hungarian MOL Group's Danube Refinery in Szazhalombatta
BERNADETT SZABO/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
17.03.2026.
u 12:31

Naš je prioritet osigurati energetsku sigurnost za sve europske građane, navodi se u izjavi.

Nakon obnovljenih ruskih napada na naftovod Družba 27. siječnja, koji su doveli do prekida opskrbe sirovom naftom Mađarskoj i Slovačkoj, predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća započeli su intenzivne razgovore s državama članicama i Ukrajinom na svim razinama kako bi obnovili protok nafte u Mađarsku i Slovačku, poručili su u zajedničkoj izjavi Ursule Von der Leyen i Antonio Costa.

- EU je ponudila Ukrajini tehničku podršku i financiranje. Ukrajinci su pozdravili i prihvatili ovu ponudu. Europski stručnjaci su odmah dostupni.

Naš je prioritet osigurati energetsku sigurnost za sve europske građane. U tom smislu, predsjednik Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća nastavit će surađivati ​​sa zainteresiranim stranama na alternativnim rutama za tranzit sirove nafte koja nije ruskog porijekla u zemlje srednje i istočne Europe - dodaje se.
Komentara 1

A5
a51
12:45 17.03.2026.

suncokreti se okrecu prema suncu, a ovi kako vjetar puse...i svejedno ce ih otpuhati...

