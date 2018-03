Došla s liječenja, nagovorili je da osnuje tvrtku pa preko nje izvukli 3,3 milijuna kuna

Zbog zloporabe u gospodarskom poslovanju i utaje poreza Ljubinka Petrović (45) na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćna je osuđena na jedinstvenu djelomično uvjetnu kaznu od godinu i 10 mjeseci zatvora. Od izrečene kazne 10 mjeseci mora provesti u zatvoru, a ostatak joj se mijenja uvjetom uz rok kušnje od tri godine.

Istom presudom vijeća pod presjedanjem sutkinje Irene Kvaternik, Željko Ćirković nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od dvije i pol godine zatvora, dok je A. T. (36) nepravomoćno uvjetno osuđena na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Njoj je izrečena i mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja.

Presudom je određeno i da se od Ljubinke Petrović i Ćirkovića oduzima nepripadno stečena imovinska korist, što znači da svatko od njih mora vratiti po 1,6 milijuna kuna. Solidarno moraju platiti i imovinsko pravni zahtjev RH koji iznosi 104.841 kunu sa zateznim kamatama koje za navedeni iznos teku od 20. kolovoza 2010. do 31. srpnja 2015. Njih dvoje moraju platiti i svaki po oko 15.000 kuna troškova sudskog postupka.

Prema optužnici, Ljubinka Petrović i Ćirković su od 26. svibnja 2009. do 1. prosinca 2010. preko posrednice zatražili od A.T., koja se upravo vratila sa psihijatrijskog liječenja, da osnuje tvrtku. Obećali su joj mjesečnu plaću od 10.000 kuna, nakon čega je ona na njih prenijela sve ovlasti, a oni su s računa tvrtke koju je A.T. osnovala podizali novac, ukupno oko 3,3 milijuna kuna, koje su potom trošili za osobne svrhe.

Ljubinka Petrović i Ćirković, tvrtku A.T. koristili su i da bi prikazali kako je njihova tvrtka Kosnica Kop kupila eurodizel vrijedan 570.641, iako kupnja nije obavljena, čime su izbjegli plaćanje PDV-a. U obrazloženju presude sutkinja Kvaternik navela je da je A.T. osuđena na kaznu ispod zakonskog minimuma jer je priznala da su je Lj. Petrović i Ćirković, po izlasku sa psihijatrijskog liječenja, tražili da osnuje tvrtku i na njih prenese ovlasti.

Djelo su priznali i drugo dvoje optuženih no međusobno su prebacivali krivnju. Ona na njega, a on na osobu koja je preminula. Ljubinka Petrović branila se da je sve to radila jer ju je Ćirković zlostavljao dok su bili u izvanbračnoj vezi. No sud u takvu njezinu obranu nije povjerovao smatrajući da nasilje kojem je bila izložena u vezi nije bilo povezano s poslovima, odnosno da dokumente koje je potpisivala nije potpisivala pod prisilom. Sud je uporište za takve teze našao u dokazima iz kojih proizlazi da su Ljubinka Petrović i Ćirković zajedno živjeli šest godina te su podignuti novac zajedno trošili na privatne potrebe.

Njoj je olakotna okolnost bila što je neosuđivana te majka jednog punoljetnog djeteta, dok je Ćirkoviću otegotno bilo to što je višestruko osuđivana osoba. Kako je do sada bio osuđivan uglavnom uvjetno ili na plaćanje novčanih kazni, sud je smatrao da te kazne nisu polučile uspjeha, pa mu je sada izrečena bezuvjetna kazna.