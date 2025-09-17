Čudo u Velikoj Gorici: Misteriozni muškarac umirovljenici platio račun u dućanu, a onda je doznala nešto nevjerojatno

Prošlog tjedna umirovljenica Valerija Hrebinec doživjela je situaciju koju, kaže, nikada neće zaboraviti. Otišla je u Konzum u Velikoj Gorici na dan kada vrijedi popust za umirovljenike, a iz trgovine se vratila ne samo s punim kolicima namirnica, nego i s osjećajem duboke zahvalnosti prema potpunom neznancu.

"Kada sam došla na blagajnu, mlađi gospodin, rekla bih između 30 i 40 godina, pomogao mi je spakirati stvari u kolica. Još sam se s njime našalila te ga pitala je li on tu da bi nam pomogao, zahvalila mu i krenula platiti račun. U tom trenutku blagajnica mi je rekla da je račun već podmiren, platio ga je upravo taj gospodin. Bila sam u šoku", ispričala je za Dnevnik.hr gospođa Valerija. Njezin račun iznosio je oko 70 eura, a kako kaže, nije ni slutila da će nepoznati muškarac učiniti tako veliko djelo. Toliko ju je iznenadilo da se nakon nekoliko minuta vratila na blagajnu - i saznala još više.

"Blagajnica mi je rekla da nisam jedina kojoj je taj gospodin to napravio. Tog je dana platio račune još 4 ili 5 umirovljenika", priča Hrebinec. Da se sve doista dogodilo, potvrdio je i svjedok. "Pored blagajne je sjedio gospodin sa psom i rekao mi: 'Kaj se bunite, što vam je krivo?' i dodao da je vidio da je taj čovjek već prije par dana platio račune drugim umirovljenicima", ispričala je Valerija.

Cijeli događaj ostavio ju je bez riječi. "Naravno da mi nije bilo krivo, bila sam u pozitivnom šoku. Nisam očekivala da će mi se nešto takvo dogoditi. Žao mi je jedino što mu nisam mogla zahvaliti na tako lijepoj gesti", poručila je. Ne zna tko je taj čovjek, ali se nada da će prepoznati priču i primiti njezinu javnu zahvalnost. "Takvi ljudi vraćaju vjeru u dobrotu i pokazuju da još uvijek ima onih koji misle na druge", naglasila je.