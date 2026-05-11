Nepoznata djevojka pretukla Filipinca: Društvene mreže preplavila uznemirujuća snimka iz samog centra Zagreba

U Zagrebu je došlo do fizičkog napada u kojem je, kako javlja Nacional, nepoznata djevojka pretukla jednog Filipinca. Incident se dogodio u Ilici, u blizini Trga bana Josipa Jelačića, a snimka događaja koja kruži društvenim mrežama izazvala je veliku uznemirenost.

Na snimci se čuje kako djevojka u povišenom tonu vrijeđa muškarca i optužuje ga, nakon čega ga udara rukama i nogama u predjelu glave. 'Je** ti B** mater, koga ćeš ti udarati, ha? Koga ćeš ti udarati', vikala je. Muškarac, koji se čini mlađe dobi, pritom ne uzvraća udarce. Prema pisanju Nacionala, djevojka je tvrdila da joj je mladić pokušao ukrasti torbicu, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna.

U cijeloj situaciji, kako se navodi, prolaznici nisu intervenirali niti pokušali prekinuti sukob. U pozadini je netko komentirao da je 'dosta više', a vide se i dvojica muškaraca koji prolaze držeći ruke u džepovima. Zasad nije potvrđeno je li muškarac teže ozlijeđen.