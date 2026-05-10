Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLIJEDI KRIM ISTRAŽIVANJE

Policija u jednom danu u dvije rijeke pronašla čak četiri mrtva tijela

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
10.05.2026.
u 13:56

U cilju utvrđivanja svih okolnosti ovih događaja slijede daljnja kriminalistička istraživanja te obdukcije radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta svih osoba

"Jučer u popodnevnim satima policijski službenici PU karlovačke zaprimili su dvije dojave o uočavanju ukupno tri mrtva tijela u rijeci Kupi i jednu dojavu o uočavanju mrtvog tijela u rijeci Mrežnici", javlja karlovačka policija. Postupajući po zaprimljenoj dojavi građanina da je u rijeci Kupi kod naselja Sračak, općina Ribnik uočio mrtvo tijelo, policijski službenici Policijske postaje Ozalj su jučer odmah iza podneva, nakon što su pripadnici HGSS iz rijeke izvadili na obalu tijelo nepoznate muške osobe, na mjestu događaja proveli očevid. 

Nešto kasnije tijekom popodneva policijski službenici Policijske postaje Duga Resa su postupajući po dojavi policije Republike Slovenije u rijeci Kupi u mjestu Gornje Prilišće, općina Netretić uočili dva mrtva tijela nepoznatih muških osoba koje su, zajedno sa vatrogascima Republike Slovenije, izvadili na obalu. Na mjestu događaja proveden je očevid. 

Predvečer su policijski službenici Policijske postaje Duga Resa zaprimili i dojavu građanina da je u rijeci Mrežnici u mjestu Gornji Zvečaj, općina Generalski Stol uočio mrtvo tijelo. Nakon što su pripadnici HGSS izvadili tijelo nepoznate muške osobe na obalu proveden je očevid na mjestu događaja. 

U cilju utvrđivanja svih okolnosti ovih događaja slijede daljnja kriminalistička istraživanja te obdukcije radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta svih osoba.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!